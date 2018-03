Fox News-presentator Laura Ingraham excuseert zich bij Parkland-scholieren SD

30 maart 2018

16u46

Bron: ANP 0 TV Fox News-presentator Laura Ingraham (54) heeft haar excuses aanboden aan de overlevenden en nabestaanden van de recente schietpartij in Parkland. Zij deed dit onder druk van adverteerders die massaal dreigden geen commercials meer te willen uitzenden rond haar programma als zij geen sorry zou zeggen, meldt The New York Times.

Ingraham haalde op Twitter uit naar David Hogg, een van de organisatoren van de March for our Lives. Hiermee wilden de nabestaanden en overlevenden van het bloedbad in Parkland protesteren tegen het gebrek aan strenge wapenwetten in de VS. Hogg stelde in media dat diverse universiteiten hem en andere organisatoren van de mars hadden afgewezen. De Fox-host stelde op Twitter dat zij vond dat Hogg zeurde en zich aanstelde over de afwijzingen.

Hogg reageerde met een oproep aan bedrijven om het programma van Ingraham te boycotten. Met effect: TripAdvisor, Wayfair, Hulu, Nestle en Nutrish dreigden donderdag hun commercials terug te trekken.

Weinig klasse

Zij stelden zich niet te kunnen vinden in de manier waarop de Fox-coryfee het Parkland-slachtoffer bejegende. "Het getuigt van weinig klasse als een volwassene een tiener die net zijn klasgenoten heeft zien doodschieten op deze persoonlijke manier aanvalt", aldus een woordvoerder van e-commerce-bedrijf Wayfair.

Ingraham bood donderdagavond haar excuses aan. "Het spijt mij als ik hem of een van de andere dappere slachtoffers van Parkland heb gekwetst", stelde zij. Ook bood zij Hogg aan een keer in haar programma langs te komen.

Hogg laat weten niet onder de indruk te zijn van de uitspraken, die zij volgens hem duidelijk onder druk van de adverteerders heeft gedaan.