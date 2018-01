Foutje in 'Familie'? Doodsbrief Guido Van den Bossche doet vermoeden van wel MVO

11u54 0 VTM Karel Deruwe als Guido Van den Bossche. TV Vrijdag is het zover: in de spannende dubbele finaleaflevering van 'Familie' komen we te weten wat er 18 jaar geleden met Guido Van den Bossche is gebeurd. Op vraag van zijn dochter Amélie wordt zijn lijk opgegraven. "Welk lijk?" klinkt het nu op Facebook.

"Hoe kan het lichaam van Guido opgegraven worden als hij volgens de doodsbrief in 1999 is gecremeerd?" merkt een aandachtige Facebookgebruiker op. Inderdaad, het is een gegronde vraag.

In de doodsbrief die VTM destijds publiceerde als promotie voor de aflevering waarin de afscheidsplechtigheid van Guido plaatsvond, staat namelijk zwart op wit dat de man gecremeerd is. Dat zou betekenen dat het lichaam van Guido in een urne zit, ofwel op de begraafplaats of bij één van de familieleden thuis. Een opgraving met kist en zerk is dus zeker geen logisch vervolg.

De makers van 'Familie' geven voorlopig nog niets prijs over het verloop van de aflevering, dus het is wachten tot vrijdag om te zien hoe dat 'probleempje' wordt opgelost.

Facebook De doodsbrief van Guido Van den Bossche spreekt de huidige verhaallijn tegen.