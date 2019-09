Fouter wordt het niet in ‘Belgium's Got Talent’: ‘Poepe’ van FCKabul gaat viraal KD

23 september 2019

09u00 20 TV Geen enkele ‘Belgium’s Got Talent’-kijker is FCKabul al vergeten. De speciale act liet de jury sprakeloos achter, maar werd wel op een stevig applaus getrakteerd door het aanwezige publiek. Ook de kijkers thuis weten het bizarre optreden te appreciëren, want hun auditie ging viraal op het web.

Een hyperactieve drieling die een volle zaal inpalmde met het lied ‘Poepe’. De beelden gingen viraal en de groep kreeg er duizenden nieuwe fans bij. Al is dat virale succes nog niet op te merken in hun volgeraantal. Op Instagram moet de bende het met 971 volgers rooien. De grote winnaar van hun speciale act is VTM. Op Facebook haalde de zender net geen 5.000 likes en bijna evenveel reacties met de auditiebeelden.

De Genkse drieling Joeri, Dimitri en Benjamin Tonon (30) en hun kompaan Anton Clijmans (31) deert het niet. Ze mogen door naar de volgende ronde en krijgen online alleen maar positieve commentaar, een unicum in deze sociale-mediatijden waarin iedereen overal kritiek op heeft. Nochtans zijn de broers geen witte raven. Ze hadden in een ver verleden een platencontract op zoek en speelden al het voorprogramma van Gers Pardoel. Zelfs Pukkelpop nodigde hen al eens op het podium uit. Met hun passage in de talentenjacht hoopt de band weer op de voorgrond te treden.