Flo Windey doorbreekt seksuele taboes op VTM 2: “De olifant in de kamer die we allemaal negeren” Stéphanie Verzelen

01 oktober 2020

08u18 0 TV Nadat ze voor Studio Brussel al de YouTube-reeks 'Flowjob' maakte, gaat Flo Windey (24) nu ook op televisie over seks praten. Op VTM 2 is ze vanaf vanavond het gezicht van 'Club Flo Doc', een programma met buitenlandse documentaires waarin uit bed wordt geklapt.

Later dit jaar volgt op dezelfde zender nog 'Club Flo', waarin ze naast seks ook thema's als gender, mentaal welzijn en drugs bespreekbaar wil maken. Dat doet ze met bekende en onbekende gasten. Zowel 'Club Flo' als 'Club Flo Doc' wordt gemaakt door Het NieuwsHuis, het productiehuis van programmamaker Eric Goens (51). "Ik ben heel nieuwgierig om de tv-wereld te leren kennen", aldus Windey. "Online mag je alles doen en tonen wat je wil. Of ik dat op VTM 2 ook ga mogen? Zeker wel! Voorts is het allemaal nieuw voor mij en weet ik niet wat ik mag verwachten, maar gelukkig weet Eric er alles van."

Volgens Windey zit seks nog altijd in de taboesfeer in Vlaanderen. "Het is de olifant in de kamer die we met z'n allen negeren. Maar het is een f*cking grote, knalroze olifant. Ik heb het gevoel dat het de goede kant opgaat, al is er nog veel werk aan de winkel."

'Club Flo Doc' start vanavond met de Britse docu 'Hoe krijg ik een beter orgasme?' Die bespreekt Windey met Eline Van Hooydonck, een 'vibrator influencer' en 'sex positive feminist' op Instagram.

'Club Flo Doc', VTM 2, 21.45 uur