Flo uit ‘Blind Gekocht’ hard aangepakt door kijkers: “Wat een arrogant en verwend nest!” TDS

02 april 2020

14u10

Bron: Twitter 6 TV ‘Blind Gekocht’ is amper aan zijn tweede aflevering toe, maar nu al heeft deelneemster Flo het verkorven bij de kijkers. Zij en Jan zijn ondertussen al 5 jaar een koppel, maar De eisen en uitspraken van Flo leveren haar veel kwetsende commentaren op via sociale media, waar verschillende kijkers stellen dat ze “onsympathiek” en “verwend” overkomt. ‘Blind Gekocht’ is amper aan zijn tweede aflevering toe, maar nu al heeft deelneemster Flo het verkorven bij de kijkers. Zij en Jan zijn ondertussen al 5 jaar een koppel, maar als het op hun woning aankomt zitten ze lang niet altijd op dezelfde golflengte

“Alles, alles zou ik opnieuw doen”, moest Flo vorige week al haar tranen verbijten. Toen ze het huis te zien kreeg dat makelaarster Bea voor 390.000 euro voor haar had gekocht, kon ze niet positief blijven en werd ze zichtbaar emotioneel. Ze mopperde dat ze zoiets nooit zelf zou kopen en Dina Tersago moest haar zelfs troosten. Haar wederhelft dacht er klaarblijkelijk het zijne van: “Maar jij zegt altijd: ik zou hier alles veranderen. Je kunt het niet volledig naar je zin krijgen, daarvoor hebben we het geld niet.”

Na de grote teleurstelling bij het het eerste huisbezoek trokken Flo en Jan deze week alsnog in de woning. Al bleef het vooral voor Flo een moeilijk gegeven: zij leek het potentieel in de woning maar niet te kunnen zien. “Het is nog altijd lastig”, klonk het. En dat maakt het ook voor Jan lastig: “Ik ben kei blij, maar ik kan dat enthousiasme niet met Flo delen.” Volgens interieurarchitect Bart zijn de eisen van Flo simpelweg niet realistisch, vergeleken met hun beschikbare budget. “Het renovatiebudget van 40.000 euro is echt wel beperkt voor de vele vierkante meters woning”, zegt hij. “Ik ga dus voornamelijk moeten focussen op de leefruimte. Voor de hal boven en de slaapkamers is er quasi geen budget. Dat zal wellicht een kleine teleurstelling zijn voor Flo, maar hopelijk kent dit verhaal toch nog een happy end.”

(lees verder onder de video)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Veel reactie

De passage van Flo weekte veel reactie los op de sociale media. Kijkers hadden medelijden met Jan en staken hem met een serieuze knipoog een hart onder de riem. “Benieuwd hoe Jan deze lockdown aan het overleven is. Moet niet makkelijk zijn met die Flo”, schreef een kijker. En ook: “Een minuut stilte voor Jan van #blindgekocht die zijn quarantaine met die Flo moet doorbrengen”, “Kan er mij iemand uitleggen waarom Jan en Flo samen een huis gekocht hebben?” of “Serieus, als ik 1 tip mocht geven aan Jan... dump dat verschrikkelijk omhooggevallen verwend nest. Ze is totaal de realiteit kwijt!”

Vooral Flo werd hard aangepakt door de kijkers. “Ze is echt zo een arrogant verwend nest, zelfs Jan is haar beu”, liet iemand weten op Twitter. Anderen schreven: “Flo, kom terug naar de realiteit meid”, “Het meest arrogante omhoog gevallen mens ooit, die Flo!!! Hoe kan je in godsnaam zo zijn. Schaam u mens” en “Stel je voor dat je zelf zo verwend bent als die Flo...”

Benieuwd hoe Jan deze lockdown aan het overleven is. Moet niet makkelijk zijn met die Flo.. #blindgekocht Judith Beel(@ JudithBeel) link

Die Flo van Blind Gekocht is echt een rotmens wauw Vince(@ VanPut31) link

Ksnap nie hoe je me iemand als flo kan samen leven #blindgekocht Charlotte Vsb(@ CharlotteVsb) link

Flo, kom terug naar de realiteit meid #blindgekocht Hanne 🦋(@ HanneMareels) link

Ik vrees dat Jan en Flo dit niet gaan overleven als koppel. Arme Jan.. #blindgekocht Sofie 🦁🦠(@ hoetoevallig) link

Kan er mij iemand uitleggen waarom Jan en Flo samen een huis gekocht hebben? #blindgekocht Marlies Van de Walle(@ Marliesvdwalle) link

Vanavond applaudisseer ik ook voor Jan uit #blindgekocht voor het geval dat Flo de renovatie maar niets vond. Peggy VR(@ pegskefb) link

Een minuut stilte voor Jan van #blindgekocht die zijn quarantaine met die Flo moet doorbrengen. pic.twitter.com/aPqeKW26ci lodeba(@ lodeba) link

Serieus.... als ik 1 tip@mocht geven aan #jan... dump die verschrikkelijk omhooggevallen #verwendnest #entotaalderealiteitkwijt #flo #blindgekocht Tim van Oosterhout(@ Timvanoos) link

Zijn jan en flo nog samen want amaai respect ze Jantje #blindgekocht ELI(@ elisetricarico) link

"Wij" vinden het niet goed = Flo vindt het niet goed + Jan mag het niet goed vinden Cindy Cleempoel(@ Cindy_Cleempoel) link

Flo is echt zo een arrogant verwend nest, zelfs Jan is haar fkn beu #blindgekocht Emilie(@ VanduffelEmilie) link