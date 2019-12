Flinke salarisverhogingen voor Netflix-bazen MVO

24 december 2019

09u00

Bron: ANP 0 TV De twee hoogste bazen van Netflix gaan in het nieuwe jaar een stuk meer verdienen. CEO Reed Hastings en contentbaas Ted Sarandos krijgen in 2020 hetzelfde bedrag op hun salarisstrook: 34,7 miljoen dollar (ruim 31 miljoen euro).

Beide heren zien hun inkomsten daarmee een dikke 3 miljoen stijgen: in 2019 kregen zij nog 31,5 miljoen euro voor hun inzet voor de streamingservice. Volgens Deadline krijgt CEO Hastings het grootste deel van zijn compensatie uitbetaald in aandelen, terwijl Sarandos het komende jaar 20 miljoen dollar op zijn bankrekening gestort krijgt en de rest in aandelen ontvangt.

De aandelen van Netflix kenden hun ups en downs in het afgelopen jaar. Aanvankelijk scoorde het bedrijf goed op de beurs, maar de streamingservice moest inleveren toen bekend werd dat het zijn doel voor nieuwe abonnees in het tweede kwartaal niet had gehaald. Ook de komst van concurrenten als Disney+ en Apple TV+ in november maakten aandeelhouders enigszins zenuwachtig.