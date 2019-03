Flauwe grappen, maar het wérkt wel: zo brengt Jeroen Meus het ervan af bij ‘Twee Tot De Zesde Macht’ Mark Coenegracht

18 maart 2019

00u00 0 TV Van het routineuze 'Dagelijkse Kost' naar de zondagse stress van 'Twee Tot De Zesde Macht'.

Groter kon de sprong die Jeroen Meus maakte niet zijn. Inmiddels zijn er vier afleveringen van de tv-quiz uitgezonden. Bart De Pauw zijn we nog niet vergeten, maar Jeroen doet het - ondanks de flauwe prefab-grappen - lang niet onaardig.

De presentator

Een onwaarschijnlijk grote en zeer gevaarlijke sprong in het duister. Dat is wat Jeroen Meus deed door zichzelf naar voren te schuiven als de opvolger/vervanger van Bart De Pauw. Toch hebben beide heren veel gemeen. Geen van hen is een geboren presentator, ze zijn er als het ware een beetje ingerold. De Pauw als de wat stuntelende, onhandige gastheer, Jeroen als immer enthousiast panellid. Hij wilde dan ook koste wat het kost voorkomen dat 'Twee tot de zesde macht' na het De Pauw-schandaal teloor zou gaan.

Meus bewoog hemel en aarde om zich goed voor te bereiden: hij volgde cursussen, ging op dieet, deed proefopnames. En dat merk je als kijker. Jeroen liep ook langs bij de kinesist om aan zijn houding te werken. Die ingreep is niet 100% gelukt. Meus staat vaak erg scheef achter zijn desk. Iets minder gel in de haren zou ook niet mis zijn.

Het spel

Niks veranderen aan een 'winning format', dat hebben ze bij productiehuis Koeken Troef! goed begrepen. Aan het tv-spelletje is dus amper gesleuteld. Een duo BV's neemt het op tegen twee onbekende koppels. Inzet is 10.000 euro. Nieuw is de thematische aanpak: van culinair tot comedy. Toeval of niet, maar Meus opende met de culinaire insteek. In die eerste aflevering won het niet-BV-koppel Pieter en Sarah 10.000 euro.

De volgende zondagen kwam de VRT er goedkoper vanaf. Toen haalde telkens het BV-duo de finale. In aflevering 2 bleek Tom Boonen echter net iets te weinig quizzer. En in week 3, met als thema 'vrouwen aan de macht', was Kim Clijsters een absolute kluns in het spelletje. Konden de makers niet één bekende vrouw vinden die wél kan quizzen? Aflevering 4 was zonder meer de beste, met het vrolijke duo Laura Tesoro & Lynn Van Royen, dat heel nipt de finale verloor.

Dat er maar 1 op de 4 keer de 10.000 euro werd gewonnen, is een minpuntje. Is die finale te moeilijk? En hebben BV's net iets te veel voordeel doordat zij nagenoeg zonder zenuwen quizzen?

De humor

Eén van de grote gebreken in deze quiz: humor. Meus' voorganger Bart De Pauw ademde spitsvondigheid uit. Hij reageerde telkens zeer gevat op de kandidaten. Jeroen heeft die gave niet. Hij probeert het wel, maar het komt geforceerd over. De voorgekauwde grappen zijn vaak flauw en voorspelbaar. Meus is niet De Pauw en zo moet dat ook blijven. En beter geen grap dan een slechte. Toch doet Meus het lang niet onaardig als quizmaster. Hij is lief en meegaand voor de kandidaten.

Kijkcijfers

'Twee tot de zesde macht' startte op 24 februari met 1.250.765 kijkers (live plus uitgesteld de dag zelf). Een week later waren er dat 1.160.931. Vorige zondag, toen op VIER 'De Mol' begon, haalde Jeroen 1.007.149 kijkers, bijna een kwart miljoen kijkers minder dus dan bij de start.

Over het profiel van de kijkers van 'Twee tot de zesde macht' zal binnen de VRT wel enig gezucht te horen zijn. Uit de cijfers blijkt dat vooral jonge kijkers overgestapt zijn naar 'De Mol' op VIER.