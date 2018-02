Flatertje in 'Bartel in het wild': "Ik vraag me af sinds wanneer Marokko in Spanje ligt?" JDB

13 februari 2018

10u19 0 TV Maandagavond trok Bartel Van Riet in zijn survivalprogramma 'Bartel in het wild' met Astrid Coppens en Willy Wartaal naar Marokko. De animatie in het programma toonde echter een vliegtuigje dat naar Spanje vloog. Met ludieke reacties tot gevolg: "En ik die dacht dat ik nog nooit in Afrika was geweest".

Er werkt bij VIER blijkbaar iemand die niet erg goed op de hoogte is als om aardrijkskunde gaat. Terwijl presentator Bartel Van Riet duidelijk vermeldt dat de reis met Astrid Coppens en Willy Wartaal richting Marokko trekt, toont de animatie op de wereldkaart een vliegtuigje dat naar Spanje vliegt. Dat was televisiekijkend Vlaanderen niet ontgaan. "Al drie keer teruggespoeld, Marokko ligt waar?", 'Geografie was de staigair zijn sterkste punt niet neem ik aan?"

@opVIER ik vraag mij af sinds wanneer Marokko bovenaan Spanje ligt #Bartelinhetwild natalie mahieu(@ MahieuNatalie) link

@opVIER, ik denk dat er een aantal aardrijkskundelessen geskipt zijn... #Bartelinhetwild #marokkoisnietspanje Daphné Vandenabeele(@ daftje) link

#Bartelinhetwild geografie was de stagiair zijn sterkste punt niet neem ik aan? pic.twitter.com/bETVH5VLZ2 Dries Van Craen(@ driesvancraen) link

En ik die dacht dat ik nog nooit in Afrika was geweest? #Bartelinhetwild pic.twitter.com/OmCFiWas2c Yenz Winkelmans(@ YenzW) link

Al 3 keer terug gespoeld, Marokko ligt waar?? #Bartelinhetwild Veerle Martens(@ VeerleM82) link

In het VIER-programma ‘Bartel in het wild’ laat presentator Bartel Van Riet twaalf bekende Vlamingen opnieuw proeven van de ultieme natuurbeleving en trekt hij met zes duo’s en een rugzak naar onontgonnen gebieden. Ze overleven in een stukje ongerept natuur en zetten hun luxeleven even on hold.