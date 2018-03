FLASHBACK - Merlina Redactie

31 maart 2018

Merlina was een Vlaamse jeugdreeks die in de jaren 80 te zien was op de toenmalige BRT. De reeks vertelt de avonturen van detectivebureau Merlina in het fictieve stadje Ravenburg. Wij hebben enkele feiten op een rijtje gezet.