Flamboyante Frank Van Laer uit ‘Stukken van Mensen’: "Op tv geef ik meer uit dan in het echt" Jacob De Bruyne

05 februari 2020

00u00 0 TV Frank Van Laer (56) is zonder twijfel de meest opvallende aanwinst van het nieuwe seizoen van 'Stukken van Mensen'. Piekfijn gekleed en met een gulle portefeuille, maar ook een geslepen vos die al jarenlang actief is in de antiekwereld. Al laat ook hij zich weleens meeslepen. "Je wil niet dat de verkoper de kamer verlaat."

Het is zijn wekelijkse sluitingsdag wanneer we antiquair Frank Van Laer in zijn zaak in het centrum van Antwerpen bezoeken. Geen gigantisch pand, maar wel ééntje met grandeur en een uiteenlopende collectie. Meubels uit de tijd der Franse koningen, bruidskoffers uit het Midden-Oosten, maar centraal - en vlak voor de voordeur - staat het smurfblauwe Austin J 40-trapwagentje dat hij voor 4.000 euro buitmaakte in zijn allereerste aflevering van 'Stukken van Mensen'. Een publiekstrekker. "Ik heb het wagentje op een sokkel moeten zetten", lacht de Antwerpenaar. "Anders ging elk kind er meteen inzitten." Het prijskaartje? "4.500 euro."

Gratis reclame

Van Laer heeft zijn start niet gemist in 'Stukken van Mensen'. In zijn allereerste optreden in het antiekprogramma gaf de flamboyante en in knielaarzen gehulde antiquair bijna 16.000 euro uit. Er was het blauwe trapwagentje (4.000 euro) en een schilderij van Karel Appel (11.750 euro).

"In het programma geef ik meer uit dan in de gewone wereld", vertelt Van Laer. "Enerzijds is er de concurrentiestrijd, anderzijds is het natuurlijk ook een spel. Je wordt gedreven door de adrenaline en wil niet dat de verkoper de kamer verlaat. Neem nu het trapwagentje: daar zou ik in het echte leven 3.000 tot 3.500 euro voor hebben gegeven. Maar de reclame die je krijgt op televisie moet je er natuurlijk ook bijtellen. (knipoogt)"

Van Laer kijkt al sinds het eerste seizoen naar 'Stukken van Mensen' en werd eerder al gevraagd om mee te doen. "Destijds heb ik geweigerd", blikt hij terug. "Ik kon toen niet inschatten hoe het programma zou uitdraaien, maar ondertussen heb ik gemerkt dat het precies zo in elkaar zit als de kijker het ziet. Dat vind ik belangrijk." Van Laer kende de meeste van de andere dealers ook. "Ook dat maakte de stap om deel te nemen kleiner", vertelt hij. "Neem nu Paul De Grande, die ken ik al sinds mijn zestiende. Hij was toen al één van de grootste handelaren van het land en ik keek naar hem op. Hij heeft een uitgebreide kennis en ook toen al een heel grote stock. Maar genoeg reclame voor Paul, straks begint zijn neus te krullen. (lacht)"

Beroemde klanten

Van Laer noemt zichzelf een eclectische dealer. "Ik koop zaken uit de jaren 50, maar ook uit de 17de eeuw", zegt hij. "Dat is ook de interieurtrend van de laatste jaren. Je kan alles met elkaar combineren, maar het is de truc om dat stijlvol te doen. De jaren dat het volledige interieur in een kamer uit dezelfde periode moest komen, zijn al lang voorbij."

Twee van de vier stukken wist Van Laer in zijn allereerste passage in 'Stukken van Mensen' binnen te rijven, maar een geheim voor een goeie deal is er volgens hem niet. "Ik denk dat je met een neus voor onderhandelen wordt geboren", stelt hij. "Maar je moet ook eerlijk zijn: als je een stuk tegenkomt dat je echt wil, moet je bereid zijn daar een correcte prijs voor te betalen. Al is één ding nóg belangrijker: het vinden van de geschikte klant. Je moet de persoon vinden die het meest wil geven. Hoe langer je bezig bent, hoe breder je waaier van klanten wordt."

Daar zitten bij Van Laer ook enkele beroemdheden tussen. "Maar ik ga hier geen namen prijsgeven, want ze hebben recht op hun privacy", klinkt het. "Er zitten wel mensen uit de filmwereld en bazen van grote bedrijven bij. De klanten van een antiquair bestaan doorgaans uit de top van de consumentenpiramide, maar evengoed heb ik mensen die een gewone job hebben. Niet alles dat hier staat kost duizenden euro's, hoor."

