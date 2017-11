Finalisten 'Mijn Pop-uprestaurant' openen volgend jaar twéé zaken Veerle Van de Wal

13u15 0 rv Mijn Pop-Uprestaurant 2017 TV Daniela en Mitchell verloren de finale van barbecuechefs Karel en Birger in het vtm-programma ‘Mijn Pop-uprestaurant’, maar begin volgend jaar zien ze hun droom alsnog in vervulling gaan. In maart openen ze hun restaurant Table’o in Limburg, met maar liefst twee zaken.

Wat mogen we verwachten?

Daniela: "Het wordt inderdaad een groots project, groter dan dat we ooit durfden dromen. Wat het precies zal worden, houden we nog even geheim, maar we kunnen al wel verklappen dat het twee zaken zullen zijn in een prachtig gebouw. De ene zaak is goed voor dertig couverts, de andere voor veertig à vijftig. De zaak is gelegen in de natuur, een hele mooie locatie in Limburg. Het zal heel hard werken worden, maar we gaan ervoor, met veel passie. We zijn nog jong, we moeten deze kans nu grijpen."

Nemen jullie geen groot financieel risico?

Daniela: "Nee, we zijn gecontacteerd geweest door een investeerder die ons deze kans geeft. Hij zorgt grotendeels voor de verbouwingen, daardoor is het risico voor ons beperkt. We moeten de renovatiekosten niet zelf betalen en ook niet zelf opvolgen. Hierdoor valt een grote last van onze schouders. Dit hebben we uiteraard allemaal te danken aan het programma. We zijn hier heel blij mee!"

Welke keuken gaan jullie serveren?

Mitchell: "We gaan opnieuw voor een culinaire keuken zoals in ‘Mijn Pop-uprestaurant’, maar we zullen niet elk gerecht verwijzen naar een kunstwerk. Sommige gerechten van toen, zoals de langoustine die de jury lekker vond, komen wel terug op het menu."

Gaan jullie met hetzelfde personeel aan de slag?

Daniela: "Sowieso neem ik de zaal voor mijn rekening en Mitchell de keuken."

Mitchell: "Alessandro, de souschef uit het programma, zal mij bijstaan en daar ben ik heel blij om. Maar we zijn nog op zoek naar extra zaal- en keukenpersoneel."

Jullie gaan boven de zaak wonen.

Daniela: "Ja, heel spannend, want we gaan voor het eerst samenwonen. We hebben al kunnen oefenen tijdens ‘Mijn Pop-uprestaurant, maar nu is het voor echt. (lacht) Boven de zaak wonen heeft voor- en nadelen, maar door de grootsheid van het project is het beter dat we daar gaan wonen. Maar we blijven gelukkig in Limburg."

De opening van een restaurant brengt heel wat stress met zich mee. Komt jullie huwelijk nu in het gedrang?

Daniela: "Toch niet. We zouden heel graag in september 2018 willen trouwen. Na de opening van onze zaak gaan we ons huwelijk voorbereiden."

Mitchell: "We zijn wel al op zoek naar een locatie. Trouwen in ons restaurant zien we niet zitten, want we zullen er al dag en nacht moeten werken."

Mitchell, je moest vorige week afscheid nemen van je oma. Hoe gaat het met je?

"Afscheid nemen is altijd zwaar. De laatste vier jaar woonde ze bij ons, dus we hadden een sterke band. Jammer dat ze de opening van onze zaak niet meer zal meemaken. Ze was heel trots."

Solliciteren kan via restauranttableo@gmail.com