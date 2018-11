Finalisten ‘Belgium's Got Talent’ wagen hun kans in ‘Dance As One’ KD

20 november 2018

13u41

Bron: VTM 0 TV 2SDC Crew treedt morgen aan in ‘Dance As One’. De danscrew stond eerder al in de finale van ‘Belgium’s Got Talent’, maar verloor toen van Baba Yega.

De crew heeft tegenwoordig ook een extra lid. Emjay, zoals de nieuwe danser heet, nam in 2016 eveneens deel aan ‘Belgium’s Got Talent’. Al is synchroon dansen toch heel wat anders dan de danspasjes die ze in hun vorige tv-wedstrijd bovenhaalden. “Het is enorm moeilijk voor ons”, geven ze eerlijk toe.

2SDC Crew moet het opnemen tegen K-Creation, een groep moderne dansers, alsook tegen hiphopgroep DCJ en jazzdansers BE.YOU.NIQUE uit Zwolle.

Bekijk hieronder de ‘Belgium’s Got Talent’-auditie van 2SDC.