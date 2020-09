Finaliste ‘The Voice Kids’ Gala begrijpt kritiek op oudere deelnemers: “Natuurlijk kan iemand van veertien een voordeel hebben”

TV

Vrijdag weten we wie Jade De Rijcke opvolgt als winnaar van ‘The Voice Kids’ . In de grote finale wordt het onder meer uitkijken naar het optreden van Gala, van wie iedereen zich nog de zwoele podiumact herinnert, met haar cover van ‘Misty’ van Ella Fitzgerald. Maar ook de kritiek dat de kleintjes geen eerlijke kans krijgen, is nog niet verstomd.