Finale-winst ‘Slimste Mens’ gaat verloren aan peper, kaneel, steranijs, venkel en kruidnagel Mark Coenegracht

20 november 2019

22u30 6 TV Met zijn zestien jaar ervaring als presentator wist Erik Van Looy voor de valreep al hoe deze aflevering zou eindigen. De alleswinnaar van weleer werd deze keer naar de finale doorverwezen, waar hij ontdekte dat hij niets wist over Chinees vijfkruidenpoeder. Daarmee kwam hij veel sneller dan verwacht zijn ondergang tegen.

Vijf keer op rij winnen en je opwerpen als één van de strafste kandidaten, maar wel bij de eerste finale naar huis gespeeld worden. Tja, dat was het lot van jonkie Thomas Huyghe, die voorlopig op een tweede plaats staat in de lijst van beste spelers uit het huidige seizoen. Het ging vandaag, tijdens zijn zesde deelname, nét dat tikkeltje minder. Huyghe speelde een zwakke finale en kon daarbij vier rondes niet uitspelen. Met slechts één goed antwoord over brede onderwerpen zoals ‘Katie Holmes’, ‘grote steden in Australië’ en ‘de Kruistochten’ kan je helaas niet winnen. Zeker omdat de ene seconde die hij overhield om één van de vijf ingrediënten uit Chinees vijfkruidenpoeder te geven, echt wel te weinig was. Naar huis, dan maar.

Nieuwkomer Bart Hollanders ging op een diefje aan de haal met de overwinning, tot zijn eigen verbazing. “Ik was overtuigd dat er nog een ronde kwam”, gaf hij eerlijk toe.

Comédienne en postbode Amelie Albrecht bleef verbazen. Met haar droge - soms zwartgallige - humor speelde ze wispelturig en wisselvallig. Over de historische boksmatch tussen Ali en Forman wist ze niets. En historische figuren als Beethoven, Ceausescu en Pavarotti herkende ze ook niet. Maar drie goede antwoorden geven over Peter Pan bleek geen probleem.

De leukste quotes

Bart Hollanders (erg eerlijk): ‘Ik kan nooit de Slimste Mens worden. Zeker niet. Daar ben ik te dom voor. Ik ben twee keer blijven zitten in het middelbaar en twee keer op het Conservatorium’.

Jan Jaap Van der Wal (over de kandidaten): ‘Favoriet? Bart Hollanders. Ik ben altijd voor Hollanders’.

Amelie Albrecht (over zichzelf): ‘Ik heb een lui oog. Daar ben ik mee geboren. Ondertussen is dat uitgezaaid naar de rest van mijn lijf’.

Kantelmomenten

Thomas verknalt alles door tegen zijn gewoonte in slecht te puzzelen en veel tijd te verliezen.

Bart Hollanders vliegt door zijn (gemakkelijke) fotoronde, terwijl Thomas en Amelie knoeien.

In de finale heeft Thomas alle kansen om te winnen, maar hij verknoeit die kansen stuk voor stuk. Amelie mag naar een derde deelname.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Bart Hollanders 362 sec.

2. Amelie Albrecht 286 sec.

3. Thomas Huyghe 277 sec.

De stand

1. Astrid Stockman 8 deelnames 5 overwinning en 2 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Thomas Huyghe 6 deelnames 5 overwinningen 1 finale verloren

3. Lotte Vanwezemael 6 deelnames 4 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

4. Mathieu Terryn 6 deelnames 3 overwinning en 2 finales gewonnen 1 finale verloren

5. Philippe Geubels 5 deelnames 2 overwinningen 2 gewonnen finales 1 finale verloren

6. Chrostin 5 deelnames 1 overwinning 3 finales gewonnen 1 finale verloren

7. Sebastien Dewaele 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

8. Sofie Lemaire 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

9. Amelie Albrecht 2 deelnames 2 finales gewonnen

10. Bart Hollanders 1 deelname 1 overwinning

Nieuwkomer

Turkse comedian Erhan Demirci