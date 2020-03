Finale ‘The Walking Dead’ pas later op tv door coronamaatregelen Marlies van Leeuwen

25 maart 2020

18u56

Bron: AD 1 TV De makers van zombieserie ‘The Walking Dead’ hebben de laatste aflevering van het huidige seizoen niet afgekregen voordat zij het werk moesten neerleggen in verband met het coronavirus. De finale is dan ook pas later in het jaar te zien, zo maakte zender AMC bekend.

De laatste aflevering van het seizoen, bij ‘The Walking Dead’ meestal goed voor een flinke cliffhanger, stond in de VS gepland voor 12 april. In Nederland volgen de afleveringen normaal gesproken een dag later op zender Fox. Het team achter de serie laat dinsdag weten dat het tiende seizoen nu op 5 april zal eindigen met de voorlaatste episode, en de laatste aflevering later in het jaar als special wordt uitgezonden.

‘The Walking Dead’ is een van de vele televisieprojecten die vertraging oplopen door de uitbraak van het virus. Alhoewel de opnames van de serie in de Amerikaanse staat Georgia al afgerond waren, kon de postproductie van de zombieshow niet worden afgemaakt onder de huidige omstandigheden, aldus AMC.