Finale ‘Slimste Mens’ wordt gespeeld door twee mannen en één vrouw Mark Coenegracht

18 december 2019

23u00 0 TV Geen mirakels, grote verrassingen of uitschuivers in de halve finale van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. De tweede en derde beste speler van dit seizoen spelen morgen de grote finale tegen Lieven Scheire.

Ook dit jaar zit er geen Limburgse kandidaat in de finale. In de reguliere afleveringen van ‘De Slimste Mens’ werd seksuologe Lotte Vanwezemael door sopraan Astrid Stockman naar huis gespeeld. In de halve finale vanavond was het jonkie Thomas Huyghe die Lotte uit het spel kegelde. Lotte deed heel erg haar best, maar schoot duidelijk te kort tegen haar beter voorbereide en sterkere colelga!s. Toch overmaat van ramp kreeg Lotte in de filmpjesronde een stokoud filmfragment voorgeschoteld. Het begin van het definitieve einde.

De makers van ‘De Slimste Mens’ hadden er alles aan gedaan om de halve finale op te pimpen. Sopraan Astrid Stockman mocht de zaal vocaal mocht opwarmen, en de eerste 3-6-9-vraag haalde foto’s uit de oude doos van de kandidaten. Rik Verheye en Margriet Hermans stonden het geheel als plezant en niet opdringerig jury-duo bij.

De quiz zelf was best spannend. Nu eens stak Astrid Stockman er bovenuit, dan weer sprong Thomas Huyghe naar de leiding. Eén jammerlijke constante: net als een dag eerder hinkte Lotte Vanwezemael achterop. Met na de open deur-ronde een ‘onderscore’ van 38 seconden. Ze puzzelde snel en goeden knokte zich zowaar naar een tweede plaats, maar kon zich niet opdringen in de filmpjesronde. Voornamelijk omdat ze met de klassieker ‘Casablanca’ echt geen cadeau kreeg.

Uiteindelijk geen grote verrassingen dus voor de finale van het 17de seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Allesweter en komieke nerd Lieven Scheire kruist morgen de degens met de duidelijk goed voorbereide Astrid Huyghe en wandelende encyclopedie Thomas Huyghe. Dat gaat vuurwerk geven.

De leukste quotes

Astrid Stockman (over haar beste momenten in de reguliere quiz): “Het is precies het genante fotoboek dat opengaat.”

Erik (over Thomas): “Het is precies een jongentje dat tussen zijn twee babysitters zit.”

Rik Verheye (tegen Margriet Hermans): “Gij zoudt mijn tweede moeder kunnen zijn. Gij vertelt ook dingen waar ik me achteraf geweldig om geneer.”

Lotte Vanwezemael (met kapotte knieën na een val op de Story Showbizz Awards): “En ik had nog niet gedronken.”

Kantelmomenten

Lotte Vanwezemael verkwanselt vreemd genoeg haar kansen voor een finaleplaats in de beginfase van de quiz. Ze verliest haast de helft van haar beginscore tijdens ‘Open deur’. Met de ‘Puzzel’ haalt ze haar achterstand deels in, maar ze blijft laatste.

Lotte speelt een straffe fotoronde en komt zowaar op de tweede plaats.

In de filmpjesronde gaat het weer fout voor Lotte. Nadat Thomas perfect 150 seconden binnen haalt en de leiding neemt, weet Lotte niks over de filmklassieker ‘Casablanca’. Ze zakt naar de derde plaats. Astrid maakt optimaal gebruik van de pech van Lotte en wint.

In de finale gaat het nek aan nek tussen Thomas en Lotte, maar Thomas laat zich op het goede moment strategisch zakken en klopt de Limburgse seksuologe.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Astrid Stockman 394 sec.

2. Thomas Huyghe 347 sec.

3. Lotte Vanwezemael 284 sec.

De finalisten

De finalisten van het 17de seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ zijn presentator Lieven Scheire, die terugkeert als beste speler van het seizoen, sopraan Astrid Stockman als runner up en presentator Thomas Huyghe die als derde beste speler Lotte Vanwezemael uit de finale hield. De winnaar of winnares wordt de opvolger van Peter Van de Veire, die vorig jaar won.