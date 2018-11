Finale maakt van Rani’s hersenen ‘vormeloze prut’: de hoogtepunten van aflevering 19 MC

15 november 2018

23u01 0 TV Je ‘een beetje’ voorbereiden is voldoende om een aflevering van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ te winnen. Tenminste, als we Wouter Vandenhaute mogen geloven. Na een uurtje entertainment van hoog niveau was hij de winnaar. Nog eens vijf minuten later lag Saartje Vandendriessche uit de quiz. Ook al waren de hersenen van Rani De Coninck naar eigen zeggen plots ‘vormeloze prut’.

In een nog eens lekker ouderwetse Slimste Mens-aflevering zaten alle ingrediënten voor bijna 70 minuten plezier, ontspanning en spanning. Drie kandidaten die schijnbaar relaxed en toch zeer gefocust liefst gewoon wilden winnen, een presentator die bijwijlen zelfs briljant was en een topduo Jonas Geirnaert-Rik Verheye, die met hun versie van ‘een schrale Duitse technodreun’ op ‘Trollenknots voor hét fragment van dit Slimste Mens-seizoen zorgden. De ideale mix voor een amusante aflevering.

Ex-Woestijnvisbaas Wouter Vandenhaute dekte zich bij aanvang van de qui strategisch goed in, door te melden dat hij eerder de leeftijd had om presentator te zijn, dan wel om Slimste Mens ter Wereld te worden. Vandenhaute werd zowel door Geirnaert als door Van Looy onder vuur genomen, maar Wouter stond probleemloos pal. ‘Het geld dat The Loft gekost heeft is de reden waarom jij nog 20 jaar De Slimste Mens moet presenteren’, zo kreeg de presentator van Wauter te horen.

De sfeer was goed, dus, zoveel was duidelijk. Toen Wouter en Rani respectievelijk chihuahua en buldog als antwoord gaven op de vraag welke hond bij kinderen o.a. uitslag veroorzaakt (dat is uiteraard rode hond) plooide iedereen zowat dubbel.

O ja, er werd ook nog een quiz gespeeld. Nieuwkomer Vandenhaute speelde eerder behoedzaam, maar liep al snel lichtjes uit, maar werd voorbijgesneld door Rani. Saartje was, net als een dag eerder, niet echt in grootse vorm. Zo puzzelde ze rampzalig. Na een uitstekende fotoronde voor het trio was de filmpjesronde toch weer beslissend. Negentig seconden binnenhalen bij het fragment van Saartje, zelf goed spelen met vier goede antwoorden. Meer moest Wouter niet doen om te winnen.

In de damesfinale was Saartje geen partij voor Rani. Eén keer strategisch laten zakken was voldoende om Saartje met twee goede antwoorden over Aznavour naar huis te sturen. Wél met een finaleticket op zak. Zo kennen we nu al drie van de acht finalisten.

De leukste quotes

Wouter (nadat hij wat seconden heeft gewonnen): ‘Ik kan zeggen dat ik toch even aan de leiding heb gestaan, als ik straks als een gieter afga’.

Jonas: ‘De beste dingen in het leven zijn onbetaalbaar: liefde, vriendschap en Anderlecht’.

Jonas (over restaurant Couvert Couvert): ‘Couvert Couvert, ja ik ken dat restaurant. Ik wou eens gaan maar het was niet ouvert ouvert’.

Rani (over kussen): ‘Als het goed zit moet je niet te lang rond de pot draaien’. Waarop Jonas: ‘Zo leren we ook nog wat over uw geaardheid’.

Wouter (nadat hij gewonnen heeft): ‘Ja, ik ben heel blij. Ik was er helemaal niet gerust in. Vanaf nu is alles bonus. En ik ben hier graag’.

Rani (na de finale): ‘In die finale veranderen uw hersenen in een soort vormeloze prut. Ik kon echt niet meer nadenken’.

Kantelmomenten

Wouter mag dollen meteen 30 seconden binnen halen.

Rani is de beste in ‘Open Deur’ en loopt verder uit in de ‘Puzzel’-ronde.

De fotoronde is voor de drie kandidaten te gemakkelijk, zodfat de filmpjesronde beslist over winst of verlies. Wouter trekt meteen het laken naar zich toe en is na zijn eigen filmpje al zo goed als zeker van de overwinning. Rani moet bovendien helemaal passen bij haar filmpje over de brugramp in Genua.

In de finale is er nauwelijks strijd. Rani wint met de vingers in de neus.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Wouter Vandenhaute 416 sec.

2. 2. Rani De Coninck 342 sec.

3. Saartje Vandendriessche 212 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 12 deelnames 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen 8 deelnames 4 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Saartje Vandendriessche 4 deelnames 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Michèle Cuvelier 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Omar Souidi 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Viktor Verhulst 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Saïd Boumazoughe 3 deelnames 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

7. Hakim Shatar 3 deelnames 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Stand-up comedienne en dj Soe Nsuki