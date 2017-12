Finale 'De Slimste Mens' lokt 200.000 minder kijkers DBJ

Xavier Taveirne wordt De Slimste Mens ter Wereld 2017 TV 'De Slimste Mens Ter Wereld' was opnieuw hét paradepaardje van VIER dit jaar. In de finale zagen 1,3 miljoen kijkers hoe Xavier Taveirne de finale won, toch zijn dat er 200.000 minder dan vorig jaar, toen de finale nog ruim anderhalf miljoen kijkers lokte.

Op veertig afleveringen haalden Erik Van Looy en co. gemiddeld 1.111.200 kijkers. Een behoorlijk indrukwekkend cijfer, maar opnieuw iets minder dan in 2016. Toen haalde de quiz elke dag 1.197.000 kijkers naar VIER. Ondanks de lichte terugval komt er ook volgend jaar wellicht een nieuw seizoen.

Boerenjaar

Er is misschien een lichte terugval in de cijfers van 'De Slimste Mens", SBS - het moederbedrijf van zenders VIER, VIJF en ZES - kende zijn het beste jaar totnogtoe. In 2017 konden ze 19.3 procent van de belangrijkste doelgroep, 18-54, aan zich binden. Tegenover 17,9 procent in 2016.

Naast DSMTW deden ook 'De Mol' (1.149.205 kijkers), 'Topdokters' (657.294 kijkers), 'Chaussée d’Amour' (641.592 kijkers) en 'De Rechtbank' (631.698 kijkers) het prima. De absolute topper op VIJF was 'Temptation Island' (639.687 kijkers).