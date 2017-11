Filmpjesronde kan iemand maken of kraken, en dat weet ook Björn Soenens De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 17 Mark Coenegracht & TDS

22u56 0 VIER Björn Soenens TV En of die filmpjesronde in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ voor een wereld van verschil kan zorgen! Vraag het maar aan de uitgekookte Björn Soenens, die vanavond zijn overwinning op een haar na heeft gemist.

De voormalige VRT-Nieuwsbaas en nu Amerika-correspondent weet als de beste hoe je dit spelletje kan winnen. Een zo perfect mogelijke fotoronde scoren en dan afmaken met een perfecte filmronde. Opnieuw scoorde Björn, het Zweeds voor ‘beer’ overigens, een snelle 150 seconden met zijn filmfragment. En dan kreeg hij een ideale voorzet van Filip Peeters om helemaal te gloriëren. Het geboortejaar van prins Albert van Monaco. De acteur wist het niet, dus uitgelezen kans voor Soenens om 50 seconden in te pikken. Hij gokte op 1957 en op 1959. En natuurlijk was het het gezegende Expo-jaar 1958. Weg overwinning.

Concentratie

Is het u al opgevallen hoe geconcentreerd Soenens dit tv-spelletje aanpakt? Hij laat zich niet van de wijs brengen door de juryleden, ook al pakken die hem nu al een paar avonden op zijn cowboy-boots. Hij piekert niet te veel tijdens de ‘3-6-9’-comedy-ronde, speelt nadien strak zonder veel tijd te verliezen, maar pikt wel overal extra seconden van de concurrentie mee om dan met pure focus de foto- en filmpjesronde naar zich toe te trekken. Twee keer na elkaar haalt hij zo zonder veel tijd te verliezen op zijn filmfragment de maximum score van 150 seconden binnen. En toch zit Soenens nog maar aan één overwinning op drie deelnames. Al mag hij een vierde keer deelnemen. De finaleweken beginnen te wenken. Gevaarlijk voor een VRT-Amerika-correspondent die dus opnieuw naar Vlaanderen moet overvliegen om hier te figureren in de quiz van commerciële tv-zender VIER…

De leukste quotes

Filip Peeters (of hij na een poging in 2005 nu wel Slimste Mens kan worden): “Neen, mijn geheugen is een zeef”.

Filip (over zijn voorbereiding): “Ik heb toch wel dertig puzzels van het spel De Slimste Mens proberen op te lossen en ik ben eigenlijk kwaad dat ik er niet meer heb gedaan”.

Stefaan Degand (terwijl Peeters en Lohmann lekker keuvelen over de tv-reeks ‘Salamander’): “Zeg mannekes, pak een hotel hé om samen wat af te Salamanderen”.

Lohlmann (tegen Peeters): “Gij ziet er zo iemand uit die altijd de krant leest”. Waarop Filip: “En dan weer van alles vergeet”. En Degand: “Pakt-een-hotel…”.

Björn (filosofisch over voorbereiden): “Hoe kun je je voorbereiden op de wereld? Die is zo omvattend. Als je naar een examen gaat kan je stress hebben, maar je weet waarover het gaat. Dit vak is alles. Vrij omvattend”.

Björn (over Filip): “Indrukwekkende man hé, hahahahahahaha (imiteert de typische lach van Peeters)”. En Degand: “Er wordt hier straks gevochten”.

Peeters: “Ik ben gestopt met roken. Er is een dikke twintig kilo bijgekomen. Jaja, ’t is voor een rol…”.

Geubels (tegen Soenens): “Ge hebt in Amerika die van de Village People leren kennen want ge hebt zijn botten afgepakt”.

Geubels (nadat Soenens zegt dat zijn botten van struisvogel zijn): ”Ik wist niet dat die botten droegen”.

Björn (tegen Erik): “Weet je wat Björn betekent? Beer! Baby Björn bestaat hé. Kleine beer”.

Björn: “Ik loop nooit. Nooit”. Waarop Geubels: “Heel moeilijk ook met zo’n botten”. En Björn: “Lopen, dan schudden en beven uw ingewanden zo. Wandelen, veel bewegen. Geen domme dingen doen op uw 49”.

Geubels (nadat Erik een poging doet om vuistpompen op Tomorrowland na te bootsen): “Dat is eerder Werchter Classic”.

Geubels (tegen Van Looy): “Heb jij thuis schilderijen? Waarom? Zomaar. Meestal waar een ezel staat zijn er ook schilderijen”. Van Looy gaat verder: “Ik word soms gepest op het werk. Moet ik reageren?” Waarop Geubels: “Van werk veranderen”.

Katrin (is weer doodeerlijk): “Ik was smoorverliefd op die Spanjaard. Ik verstond hem ook maar half. Soms beter want je verstaat elkaar toch sowieso verkeerd. Als dat komt door de taal heb je iets gemeenschappelijks. Ti amo, dat verstond ik wel”.

Erik: “Offerfeest. Bij de schapen beter bekend als Zwarte Zondag”.

Degand (tegen Erik): “Als ik de Lotto zou winnen, zou ik deze quiz en de tv-studio kopen en er een Spaans tapas-restaurant van maken. Moogt gij als serveuse komen werken. Met een rokje aan”.

Geubels (over versieren): “Gewoon uw ballen bovenhalen en beginnen… Voor de kerstboom hé Erik”.

Katrin (tijdens de finale): “Bizet. Dat zal wel iets zijn om te eten”.

Hilarische momenten

Acteur Filip Peeters wordt op een grappige manier voorgesteld: door enkel en alleen zijn alles bepalende lach te laten horen.

Voor ze het goed en wel weten, is iedereen over de oorlog bezig. Lohmann start: “Je kan je beter altijd onderschatten dan overschatten en je kan beter het slechtste verwachten dat het beste. Dan ben je altijd positief verrast”. Waarop Geubels: “Dat is wat de Duitsers geleerd hebben van Hitler hé Erik”. En Van Looy: “En dan heb ik nog tien keer gezegd begin niet over de oorlog…”. En Lohmann (over Geubels): ”Tja, hij heeft zijn naam ook niet mee. Hij kan er niks aan doen”.

Degand laat zich weer volledig gaan met een ‘gelaagd gedicht’.

Erik Van Looy wil, zoals elke avond, 60 seconden uitdelen aan elk van de drie kandidaten, maar dat stuit op weerstand van de vakjury. “Zou jij dat wel doen?”, klinkt het. Waarop Erik: “Te gevaarlijk”.

Katrin Lohmann vertelt eerst een verhaal hoe ze een klap tegen het gezicht kreeg die bedoeld was voor haar vriend. Waarop Erik een verhaal begint te vertellen hoe Filip Peeters tijdens een vrijscène in ‘Loft’ uit bed viel. “Dat was omdat regisseur en cameraman te dicht bij kwamen. Zo van o neen ze zijn daar”. En Geubels daarop: “We moeten stoppen met echt poepen”. Waarop Van Looy bekent: “Ik sta bij die scènes altijd veraf. Ik ben altijd heel verlegen bij zo’n scènes. Ik durf niet goed komen zeggen wat je moet doen omdat ik het zelf ook niet te goed weet…”.

Van Looy laat een fragment van ‘Nessun Dorma’ met Pavarotti horen. “Ken je het, euh…”, vraagt hij richting Katrin. Waarop Katrin: “Katrin”. “Ik dacht dat er oogcontact was”, verontschuldigt Erik zich. Waarop Degand een leuk wistje-datje vertelt over de zanger die met een speciale lift het podium moest bereiken. “Te dik. Gewoon te dik”, klinkt het fijngevoelig.

Bij een vraag over de Mona Lisa laat Degand zich helemaal gaan, nadat Filip Peeters wat tijd nodig had om ‘Geena Lisa’ te vinden.

Kantelmomenten

Björn Soenens en Filip Peeters verzamelen wat tijd bij de start. Het is vooral Katrin Lohmnann die niet uit de startblokken raakt. Ook in de Puzzelronde knoeit ze verder, terwijl de twee heren nek-aan-nek weglopen.

De filmpjesronde is vooral gunstig voor Björn en Filip. Voor de filmpjesronde heeft Katrin in alle onderdelen samen maar 84 seconden weten te sprokkelen.

Soenen speelt het spel alweer perfect en haalt 150 seconden binnen. Met 50 seconden bonus op het filmpje van Katrin, snel stoppen en de nodige portie pech voor Soenens, die net naast het juiste jaartal gokt, wint Filip.

In de finale is Katrin op geen enkel ogenblik een waardige tegenstander voor Björn, die met 187 seconden bonus de actrice weer naar huis speelt.

De eindscore (voor het finalespel)

Filip Peeters 466 sec.

Björn Soenens 444 sec.

Katrin Lohmann 223 sec.

De stand

1. Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Bill Barberis 5 deelnames 1 overwinning

4. Elodie Ouedraogo 3 deelnames 2 overwinningen

5. Bjorn Soenens 3 deelnames 1 overwinning

6. Frances Lefebure 3 deelnames 1 overwinning

7. Tijs Vanneste 3 deelnames 1 overwinning

8. Jens Dendoncker 3 deelnames

Nieuwkomer

Dina Tersago