Filmpjes van Bart Tommelein met Sociaal Incapabele Michiel offline gehaald

10 april 2019

De Ideale Wereld slaat tijdens de Paasvakantie zijn tenten op in het Upstairs Hotel in Oostende. Speciaal voor deze afleveringen werkte burgemeester Bart Tommelein mee aan filmpjes met de figuur sociaal incapabele Michiel. Onder het motto dat Sociaal Incapabele Michiel een oppas nodig had werd daarvoor beroep gedaan op “Mister Oostende’ himself: Bart Tommelein.” Op de pagina, de avonturen van Michiel en Bart Tommelein, is echter niets meer terug te vinden en de filmpjes zullen ook niet te zien zijn in het programma. Burgemeester Bart Tommelein laat op sociale media weten dat hij dit spijtig vindt. Hij werd tenslotte zelf door de programmamakers gevraagd om mee te werken aan de filmpjes. De vrt vroeg echter aan De Ideale Wereld om de filmpjes niet te gebruiken omdat de sperperiode is ingegaan. Politici mogen in aanloop naar de verkiezingen in mei niet meer opduiken in dergelijke programma’s.