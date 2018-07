Fietsongeval Tom Waes ernstiger dan gedacht: "Nu blijk ik ook al weken met een gebroken rib rond te lopen" MC

24 juli 2018

09u11 0 TV ‘Undercover’ net ingeblikt, ‘Reizen Waes’ draait op volle toeren en ook van de Ketnet-reeks ‘The Black List’ zijn er nieuwe afleveringen besteld. Om maar te zeggen dat Tom Waes (49) het naar aloude gewoonte razend druk heeft. En dat allemaal met fysieke beperkingen na zijn val die erger bleken dan gedacht.

"Weet je dat ik zelfs een rol in de Vlaamse duikbootfilm ‘Torpedo’ heb moeten laten schieten?", steekt Tom Waes meteen van wal. "De rol die Koen De Bouw nu voor zijn rekening neemt. Zonde, maar ik kreeg het echt niet in mijn planning ingepast." Voor een weekje in de Ronde van Frankrijk was er wel tijd. "Maar ik ben vorige zondag alweer vertrokken voor opnames van ‘Reizen Waes’. Mijn agenda zit tot 2020 propvol. Dus nee, tijd om te trouwen is er niet", zegt Tom. "Ach, die verloving is een soort running joke geworden onder onze vrienden, maar wij hebben daar rust in gevonden. Mieke en ik zeggen weleens al lachend dat onze kinderen wellicht nog voor ons getrouwd zullen zijn." (lacht)

Gebroken rib

Drukke tijden of niet, Tom Waes zou het eigenlijk wat rustig aan moeten doen. "Ik ben na mijn fietscrash van vorige maand in Spanje al wel weer aan het fietsen, maar omdat ik last bleef hebben, heb ik me opnieuw laten onderzoeken. Blijkt dat ik al weken met een gebroken rib rondloop. Ach ja, niks aan te doen. Dat moet vanzelf genezen. Zo blijkt nog maar eens dat ik echt wel chance heb gehad toen ik tijdens die afdaling vol op die tegenligger ben geknald."