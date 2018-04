Femke uit 'De Buurtpolitie' voor een keer ook agente in 'Familie' DBJ

05 april 2018

06u00 3 TV Vanavond is er in 'Familie' een gastrol weggelegd voor Dorien Reynaert (28), bekend als agente Femke Van Acker uit 'De Buurtpolitie'. Het gaat om een eenmalig optreden.

Dorien staat sinds het vijfde seizoen van 'De Buurtpolitie' bekend als de stoere agente Femke Van Acker, maar vanavond reikt haar rol iets verder. De actrice speelt namelijk ook de rol van agent in de aflevering van 'Familie' vanavond.

In het verhaal doet Dorien een controle in het treinstation. Ze checkt de identiteitspapieren van Gino (gespeeld door acteur Tristan Versteven), die met een vals paspoort en met een wapen op zak, drugs aan het smokkelen is.

De uitstap van de acrice naar 'Familie' blijft volgens VTM eenmalig.