FC De Kampioenen maken comeback en (bijna) iedereen doet weer mee: “Dit voelt als thuiskomen” Dietert Bernaers

21 oktober 2019

23u04 40 TV Nee, het is géén misverstand. Na een schier eindeloze reeks herhalingen worden er volgend jaar acht nieuwe afleveringen van FC De Kampioenen opgenomen, de populairste Vlaamse tv-reeks aller tijden. “Tien jaar geleden heeft de VRT abrupt een punt gezet achter de serie”, zeggen Herman Verbruggen en An Swartenbroekx, de motors achter de comeback. “Al die tijd hebben we ons geweldig geamuseerd in de cinema, maar dit voelt als thuiskomen. Onze biologische ouders sluiten ons opnieuw in de armen.”

Even geduld nog. De nieuwe afleveringen over Vlaanderens beroemdste en beroerdste caféploeg komen pas begin 2021 op de buis. Maar An Swartenbroekx (Bieke Crucke) en Herman Verbruggen (‘Marcske’ Vertongen) mochten gisteravond wel al het grote nieuws bekendmaken. “Er komen 8 nieuwe afleveringen van FC De Kampioenen. We zijn net begonnen aan de scenario’s, de opnames zullen plaatsvinden in het najaar van 2020. We mikken op januari 2021 om de afleveringen op het scherm te krijgen.”



De comeback van het jaar. Eentje waar eigenlijk niemand nog op gehoopt had. Want toen de openbare omroep tien jaar geleden, in de zomer van 2009, een abrupt punt zette achter zijn succesreeks, zette dat behoorlijk wat kwaad bloed. “Bijna twintig jaar miljoenencijfers halen: het is een unicum in Europa en iets om met zijn allen bijzonder trots op te zijn”, probeerde toenmalig netmanager Jean-Philippe De Tender nog te sussen. “Niettemin hebben we de moeilijke maar bewuste keuze gemaakt om FC De Kampioenen in 2011 in schoonheid te laten eindigen.”

30 jaar Kampioen

Miserie, miserie, miserie, dachten de fans die soms met bijna twee miljoen voor de buis zaten. En ook de acteurs begrepen er niets van. “Er lag destijds een filmscenario klaar, maar dat was écht geen Kampioenenverhaal”, vertelde An Swartenbroekx onlangs nog. “Niemand van de cast zag het zitten om dat verhaal in filmvorm te gaan spelen. Die weigering was voor de toenmalige directie een goede reden om de stekker er meteen helemaal uit te trekken. ‘Hier is jullie C4. Daaag’. Keihard was het.”

Elke week kregen we van fans de vraag: ‘Waarom maken jullie geen nieuwe afleveringen meer?

Maar kijk, tijden veranderen. En ook de mensen aan de top van de openbare omroep. “Toen Herman Verbruggen en An Swartenbroekx met het idee bij me kwamen, moest ik niet lang nadenken”, zegt netmanager van Eén, Olivier Goris. “Het is prachtig hoe populair de reeks nog steeds is, bij jong en oud. Elke generatie kent De Kampioenen, sommigen zijn ermee opgegroeid, anderen ontdekken de reeks nu pas. Kampioen zijn is plezant, al 30 jaar.”



‘Mijn gedacht’, zou Balthazar Boma zeggen. En ook de twee aanstokers kunnen hun enthousiasme nauwelijks onderdrukken. “Elke week kregen we van fans de vraag: ‘Waarom maken jullie geen nieuwe afleveringen meer?’”, vertelt Herman Verbruggen. “Op een gegeven moment heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en ben ik bij de VRT-bazen binnengestapt met die vraag. Binnen de kortste keren was het beklonken.”

Computer in de garage van DDT

21 seizoenen zullen er dus 22 worden, 273 afleveringen worden er 281. De acht nieuwe afleveringen keren terug naar de kern van FC De Kampioenen, en worden multicamera opgenomen in de vertrouwde studiodecors. “Daarvoor gaan we die decors wel opnieuw moeten bouwen”, zegt An Swartenbroekx die samen met een team begonnen is aan de scenario’s. “Er staat nog een stukje van het café in Plopsaland, maar al het overige is weg. Neem nu de garage van DDT: in mijn hoofd ziet die infra-stru-structuur er nog steeds hetzelfde uit, zij het een klein beetje geüpdatet: er zal nu een computer staan tussen al zijn paperassen.”

Dat DDT (Jacques Vermeire) te zien zal zijn in de nieuwe reeks staat dus al vast? “Oh ja, iedereen doet mee behalve Carry (Goossens, Oscar Crucke). Hij heeft in de vorige film eigenlijk al afscheid genomen van De Kampioenen en woont nu in Afrika.”

Dat betekent ook dat De Kampioenen op tv voor het eerst twee kwelduivels zullen hebben: niet alleen DDT maar ook Fernand Costermans (Jaak Van Assche). “Dat wordt inderdaad een nieuwigheid voor de tv-reeks, maar het publiek is dit wel al gewoon van in de films. Als scenarist geeft het meer mogelijkheden en sowieso is het fijn om vast te stellen dat iedereen dolenthousiast was om opnieuw mee te doen. Ook Johny (Voners, van wie onlangs bekend werd dat hij tegen kanker vecht, DB). Ik heb hem pas nog gesproken en hij is enorm gemotiveerd. Het geeft hem energie om nog harder voor zijn gezondheid te vechten. We gaan er eerlijk gezegd vanuit dat De Kampioenen een soort helende kracht hebben.”

Er zullen kortom nog flink wat verse dagschotels besteld worden. Dat de nieuwe reeks op een tegenvaller kan uitdraaien zoals De Collega’s 2.0, toch ook ooit de populairste reeks van de openbare omroep, daar houden Swartenbroekx en Verbruggen geen rekening mee. “Dat was toch iets helemaal anders. We hebben de voorbije tien jaar ook wel eens gedacht aan een ‘Kampioenen 2.0', met jongere personages, nieuwe acteurs. Maar dat idee was snel van tafel. Nee, we gaan nu back to the roots en we zijn ervan overtuigd dat ook de nieuwe afleveringen er weer voor zullen zorgen dat heel de familie voor de buis zit, na al die jaren toch nog steeds dé sterkte van De Kampioenen.”