Favoriet Giovanni Kemper moet 'Steracteur' verlaten TDS

22u09

Bron: VRT 0 Kristof Ghyselinck TV Ook in de zesde show van ‘Steracteur Sterartiest’ moest er jammer genoeg afscheid worden genomen van een kandidaat. Deze week moest topfavoriet Gio Kemper de wedstrijd verlaten.

Wat een razendspannend moment was het. Sieg en Gio stonden naast elkaar en heel de zaal hield z'n adem in. Maar helaas, Gio moest het onderspit delven in de strijd tussen de twee topfavorieten. Hij kreeg meteen een staande ovatie van het publiek en de andere steracteurs.

