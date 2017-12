Favoriet Giovanni Kemper moet 'Steracteur' verlaten, Tinne krijgt laatste vrijstelling TDS

22u09

Bron: VRT 1 VRT TV Ook in de zesde show van ‘Steracteur Sterartiest’ moest er jammer genoeg afscheid worden genomen van een kandidaat. Deze week moest topfavoriet Gio Kemper de wedstrijd verlaten.

Wat een razendspannend moment was het. Sieg en Gio stonden naast elkaar en heel de zaal hield z'n adem in. Maar helaas, Gio moest het onderspit delven in de strijd tussen de twee topfavorieten. Hij kreeg meteen een staande ovatie van het publiek en de andere steracteurs.

Tinne bracht vanavond dan weer twee totaal verschillende songs en maakte daarmee indruk op de jury. Ze kreeg dan ook de laatste vrijstelling.

De zesde liveshow was weer één groot feest. De steracteurs brachten twee solonummers. Het tweede nummer was er eentje in een taal die ze niet beheersten en dat zorgde voor heel wat verrassende momenten. Bekijk hieronder de meest memorabele fragmenten.