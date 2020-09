Fatma Taspinar zoekt mee naar vermiste student Jacob De Bruyne Mark Coenegracht

09 september 2020

06u40 1 TV Liefst 890.000 nieuwsgierigen trok Fatma Taspinar (38) vorige week naar één voor haar exclusieve kijk achter de schermen van de Cel Vermiste Personen.

Dat team werd opgericht ten tijde van Marc Dutroux en bestaat intussen 25 jaar. Het kostte de justitiejournaliste en nieuwsanker van 'Het journaal' enkele jaren van onderhandelingen en handtekeningen om goedkeuring te krijgen, maar uiteindelijk mocht ze zich in het spoor zetten van Alain Remue en co. In de aflevering van vanavond gaat Taspinar mee met teams die in West-Vlaanderen op zoek gaan naar een verdwenen gepensioneerde man en in Luik naar een student. Verder keert Remue ook terug naar L'île Monsin, waar de zwartste dag uit zijn carrière plaatsvond.

'De Cel Vermiste Personen’, Eén, 20.45 uur