Fatma Taspinar schaamde zich voor haar Turkse afkomst: "Een heel trieste periode" TDS

22 augustus 2018

18u33

Bron: VRT 0 TV In 'Het zomert met' vertelt journaliste Fatma Taspinar vanavond eerlijk over de grote druk die ze zichzelf oplegt tijdens de zomermaanden. “Ik heb altijd stress. Ik moet van de zon genieten én naar dat festival gaan én naar feesten van vrienden. Maar je kunt niet overal zijn", zegt ze.

Vanaf 1 september presenteert Fatma Taspinar 'Het journaal laat', maar woensdag is ze eerst nog te gast in 'Het zomert met'. Bij Bruno Wyndaele vertelt Fatma dat ze altijd heimwee heeft naar de winter, omdat de druk om zich te amuseren te groot wordt in de zomer. “Ik heb in de zomer precies altijd stress: ik moet ik moet ik moet. Ik moét van de zon genieten, ik moét naar dat festival gaan. Iedereen houdt een feest, maar je kunt niet overal zijn. In de winter heb je die zever niet.”

Op reis gaan doet de journaliste ook niet graag: “Ik heb dan altijd heimwee naar mijn huis, mijn familie en vrienden. Heimwee is een groot probleem bij mij. Mijn ouders zijn avonturiers en ik ben dat helemaal niet”

T urkse afkomst

Fatma vertelt ook openhartig over haar roots. “Ik heb dubbel bloed. Ik ben een Vlaamse, ik ben hier geboren. Maar mijn geschiedenis is Turks”. Ze was al twaalf jaar toen ze voor de eerste keer haar familie in Turkije ontmoette. Dat maakte een grote indruk: “ ‘Weet je wie ik ben? Ik ben de zus van je papa’, zei iemand dan. Dat is heel raar. Mijn ouders zijn vorig jaar voor het eerst in 25 jaar terug naar hun geboorteland geweest. Dat was heel speciaal. Ik heb daar ook nog een broer en een zus. Die liggen daar begraven. Eigenlijk waren we dus met acht kinderen.”

Fatma kijkt enorm op naar haar ouders en zegt hen dat ook regelmatig. “Weten jullie hoe fantastisch jullie zijn? ‘Dat is omdat jij fantastisch bent.’ zegt mijn moeder dan. Ze is super lief.” In haar pubertijd had Fatma het wel moeilijk met haar roots en schaamde ze zich voor haar Turkse afkomst. “Ik vind dat een heel trieste episode.”

Fatma heeft ook de Turkse flair en dat vindt ze heel belangrijk. “Ik wil dat iedereen de beste versie van zichzelf wordt. Toen we het huis uit gingen heeft papa plaats gemaakt voor zijn dressing. Mijn vader is nog altijd een ijdele man en het siert hem. En hij heeft dat doorgegeven aan ons, kinderen.”

Als extra gast heeft Fatma haar beste vriend Lieven Van Gils uitgenodigd. Lieven over Fatma: “Dagen dat ze er niet was dan miste ik haar. Een dag met Fatma is een stralende dag.”

Het zomert met Fatma Taspinar: vanavond om 21u20 op Eén.