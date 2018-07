Fatma Taspinar en Xavier Taveirne versterken het 'Journaal Laat' KDL

10 juli 2018

13u55

Bron: VRT 0 TV Vanaf september presenteren Fatma Taspinar en Xavier Taveirne mee het 'Journaal Laat' op Eén. Nu Lieven Verstraete 'De 7de dag' gaat presenteren, versterken zij als nieuwe gezichten de ploeg van vertrouwde ankers.

Fatma blijft naast anker actief als verslaggever van justitienieuws. Xavier presenteert vanaf dit najaar 'De ochtend' op Radio 1, afwisselend met Michaël Van Droogenbroeck. De weken dat hij 's ochtends niet presenteert, kan hij in het 'Journaal Laat' te zien zijn.

"Met Xavier en Fatma hebben we twee nieuwe, maar tegelijk ook vertrouwde gezichten, om het nieuws van de dag 's avonds in een vlot en gebald overzicht te brengen naar de kijkers van Eén", zegt Inge Vrancken, hoofdredacteur Journaal. 'Journaal Laat' is er elke avond rond 11 uur te zien op Eén, en in de nachtlus.