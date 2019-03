Faroek Özgünes probeert opnieuw misdaden op te lossen in ‘Faroek Live’: "De complimenten van justitie doen deugd" Jacob De Bruyne

19 maart 2019

00u00 0 TV Faroek Özgünes (55) gaat weer 'live' met zijn opsporingsprogramma. Vanaf vanavond gaat hij samen met politie en kijkers op zoek naar daders van onopgeloste misdaden. Zijn 'slaagpercentage'? 42%. "Onze methode werkt."

In 'Faroek Live' toont de VTM-gerechtsjournalist vanavond weer enkele misdrijven. Dat doet hij met beelden van bewakingscamera's en reconstructiefilmpjes. Özgünes praat met slachtoffers, getuigen, speurders en parketmagistraten. Live vanuit de studio probeert hij dan samen met de kijkers - die tips mogen doorbellen - die misdrijven op te lossen. Komen vanavond een bod: een home-invasion van een fruithandel in Rekkem, een bende die handelt met vals geld in Herentals, de aanranding van een studente uit Leuven en een diefstal in Antwerpen. "Maandelijks brengen we een aantal prangende en onopgeloste zaken aan het licht", legt Faroek uit. "Via allerlei kanalen kunnen de kijkers laten weten of ze informatie hebben die het onderzoek verder kan helpen. Je kan gerust zeggen dat die methode werkt, want in 42% van de gevallen levert de uitzending informatie op die een doorbraak betekent voor het onderzoek. En dat terwijl de vuistregel van dat soort programma's een slaagpercentage van 33% is. Ik hou van mijn job als verslaggever, en het is natuurlijk niet mijn taak om zaken op te lossen. Maar als de politie verder kan met onze tips, is dat des te beter."

Bende van Nijvel

Door de jaren heen leidde Özgünes de speurders al ettelijke keren in de juiste richting. Zo was er bijvoorbeeld de zaak-Sara Laeremans. De mama van twee peuters werd met geweld omgebracht in haar appartement. Door de tips uit 'Faroek' kwamen de speurders bij haar ex en diens ouders terecht. "En ook over het feit dat we al twee keer werden benaderd door de politie om informatie te verspreiden over de Bende van Nijvel ben ik best wel trots", vertelt de gerechtsjournalist. Ook de vermoedelijke wapens van de Bende werden opgedoken uit het kanaal dankzij het programma, en daarvoor kreeg het de gelukwensen van justitie. "Zulke complimenten doen deugd."

Erg veel is de misdaadwereld doorheen zijn loopbaan niet veranderd, al is de focus volgens Özgünes wel een beetje verschoven. "Cybercrime, zoals oplichting via het internet, is de laatste jaren uiteraard aan een flinke opmars bezig. Overvallen op een bank of een geldtransport kom je dan weer bijna niet meer tegen. Er is een duidelijke verschuiving naar een softere vorm van criminaliteit, maar wel één die de mensen rechtstreeks treft. We zien dat er steeds meer bewakingscamera's worden geplaatst, ook bij particulieren thuis, die alles kunnen registreren. Wij willen de mensen met ons programma natuurlijk geen onveiligheidsgevoel aanpraten, we willen eerder een gevoel van waakzaamheid creëren."

Ook Özgünes zelf werd de laatste jaren alerter. "Ik heb aan mijn huis nooit camera's opgehangen, maar ik moet toegeven dat ik er steeds meer over begin na te denken. Als er iets gebeurt, is het dan toch geregistreerd. Maar de afgelopen jaren volstond mijn Duitse dog Norah met haar 76 kilo wel om ongewenste gasten buiten te houden", lacht hij.

