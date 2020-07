Fans willen Netflix-serie ‘Chilling Adventures of Sabrina’ redden: petitie al 80.000 keer ondertekend LOV

13 juli 2020

15u49 0 TV Vorige week maakte Netflix bekend dat er binnenkort een einde komt aan ‘Chilling Adventures of Sabrina’. Er zal dit jaar nog een vierde seizoen uitkomen, om daarmee het verhaal af te ronden. Daar zijn fans het niet mee eens, die zich verzetten tegen de beslissing van de streamingdienst met een petitie.

‘Chilling Adventures of Sabrina’ is een horrorserie gebaseerd op de stripreeks van Archie Comics, en speelt zich af in hetzelfde universum als ‘Riverdale’, een ander succesverhaal van Netflix. De hoofdrol van de jonge heks Sabrina Spellman was weggelegd voor Kiernan Shipka. Na vier seizoenen mag de actrice echter beschikken. Waarom Netflix er een einde aan maakt, is onduidelijk, want nieuwe afleveringen werden steeds goed ontvangen door fans.

Diezelfde fans proberen de beslissing van de streamingdienst nu ongedaan te maken. Daarvoor werd een petitie opgestart, met de vraag om ook een vijfde seizoen te draaien. “Met deze petitie hopen we de reeks van een stille dood te redden.”

Er werden al bijna 90.000 handtekeningen verzameld, en de teller blijft lopen. Of Netflix ook gehoor zal geven aan de vraag van de trouwe kijkers, is onwaarschijnlijk maar niet onmogelijk. Zo werd de serie ‘Sense8' in 2017 na twee seizoenen geschrapt, maar na luid protest van fans, stemde de streamingdienst in met nog één finale aflevering om het verhaal af te ronden.



