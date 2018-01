Fans van 'Sister Sister', opgelet! Er is officieel een remake op komst TDS

15u00

Bron: Kameraki 0

Fans, het is eindelijk officieel: 'Sister Sister' komt terug! De Amerikaanse komedieserie liep van 1994 tot 1999 en was razend populair. Actrice Jackée Harry was dinsdag te gast bij Steve Harvey, waar ze liet weten dat de opnamen van start zijn gegeaan. "Ja, het gaat gebeuren. Ik ben enthousiast," zei ze. In de sitcom staat een tweeling centraal die bij geboorte werd gescheiden en geadopteerd door twee verschillende gezinnen.

RV