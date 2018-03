Fans van MacGyver, opgelet! Remake vanaf morgen op ZES TDS

14 maart 2018

11u09

Bron: ZES 0

Donderdag is nog steeds topseriedag bij ZES met marathonuitzendingen van de spannendste Amerikaanse topseries. Vanaf morgen pakt ZES uit met de gloednieuwe Amerikaanse reeks MacGyver. De remake van de razend populaire gelijknamige televisieserie uit 1985 onthult een nieuwe kijk op de klassieke serie waarin de jonge MacGyver centraal staat. Wanneer hij gerekruteerd wordt door een geheime organisatie, moet hij zijn unieke problem solving skills inzetten om desastreuze rampen te voorkomen. MacGyver, ieders favoriete actieheld met een liefde voor huis-, tuin-, en keukenspullen.​ Duct tape to the rescue!

​MacGyver - De eerste vier afleveringen vanaf morgen om 20u35 op ZES.