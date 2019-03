Fans spreken van saaiste 'Temptation' ooit: "Maar er is nog drama op komst" IDR

08 maart 2019

00u00 0 TV Presentatrice Annelien Coorevits had het voor de start van 'Temptation Island' al gezegd: "Het wordt een atypisch seizoen met veel intriges, maar vooral veel drama." En atypisch is de 'ultieme relatietest' deze keer zeker. Want terwijl er de voorbije seizoenen in de beginafleveringen al stevig werd gefeest, geflirt en bedrogen, valt dat deze keer serieus tegen.

Zowel Laura als haar vriend Roger loopt voortdurend te gapen, en ook Morgan maakt allesbehalve een geïnteresseerde indruk. Dat werkt niet alleen op de zenuwen van de opgetrommelde singles, ook de kijkers klagen steen en been over wat in hun ogen 'de saaiste Temptation ooit' is. "Er gebeurt niets", moet zo ongeveer de meest gelezen reactie op internet zijn.

Date in ziekenhuis

Al zit er volgens VIJF-woordvoerster Barbara Salomon wel verbetering aan te komen. "De komende afleveringen van 'Temptation Island' bieden alles wat een goede realityreeks moet hebben: spanning en drama. En de relaties worden écht wel op de proef gesteld. Bedrog kent vele vormen, en dat zal ook blijken. Elk seizoen heeft zijn eigen dynamiek, en een realityreeks is steeds afhankelijk van onvoorspelbare gebeurtenissen." Dat laatste mag vanavond alvast blijken tijdens de date van verleider Danicio en Rodanya, Morgans vriendin. Wat een sportief uitje moest worden, eindigt voor de Nederlandse schone in het ziekenhuis...