Fans gokken massaal op het einde van ‘Game of Thrones’. Wie zal volgens jou op de Ijzeren Troon belanden? Arnd Leroy

27 maart 2019

17u00

Bron: YouTube @GameofThrones 0 TV Nu het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ binnenkort zijn opwachting maakt, gokken de fans massaal op hun favoriete personages waarvan ze denken dat die Iron Throne zullen bestijgen, of die ontmaskers zullen worden als de Night King. Het nieuwe en tevens ook laatste seizoen wordt op 14 april losgelaten op de fans.

Goksites bieden heel wat mogelijkheden aan om alle soorten plottwists, overwinningen of sterfgevallen van het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ te voorspellen. De fans maken er dan ook massaal gebruik van. “Er wordt massaal ingezet op wie er op het einde van het achtste en laatste seizoen op de Iron Throne zal zitten en wie uiteindelijk de Night King blijkt te zijn”, vertelt Amy Jones van de goksite Paddy Power. De fans wachten al bijna twee jaar op het nieuwe seizoen en velen van hen ontwikkelden ondertussen allerlei theorieën.

Lees verder onder de poll.

Poll Wie zal aan het einde van 'Game of Thrones' op de Ijzeren Troon zitten? Daenerys Targaryen

Jon Snow

Cersei Lannister

Jaime Lannister

Tyrion Lannister

Sansa Stark

Arya Stark

Brandon Stark Daenerys Targaryen 19%

Jon Snow 27%

Cersei Lannister 5%

Jaime Lannister 1%

Tyrion Lannister 14%

Sansa Stark 7%

Arya Stark 14%

Brandon Stark 13%

Brandon (Bran) Stark staat verrassend op nummer één voor beide hoofdrollen. De fans kennen hem, tegen alle verwachtingen in, de rol als Night King én Heerser over Westeros toe. Jon Snow en Daenerys Targaryen, vertolkt door Kit Harington en Emilia Clarke, moeten Brandon Stark laten voorgaan als favoriete ‘Ruler of Westeros’.

De fans kunnen ook gokken op wie er allemaal zal sterven tijdens het laatste seizoen van Game of Thrones. De voorspellingen tonen weinig goeds voor de Lannisters. Zowel Jaime als Cersei worden weinig kans op overleven toegedicht. Ook hun kleinere broer Tyrion, gespeeld door Peter Dinklage en gezien als een van de favoriete personages, heeft niet veel kans om het laatste seizoen te overleven.

Het laatste seizoen van Game of Thrones start op 14 april in Amerika en telt zes afleveringen. De Vlaamse fans kunnen vanaf 14 april terecht bij Play en Play More van Telenet voor het allerlaatste seizoen. Iedere week komt er een nieuwe aflevering; de grote finale zal dus pas op 19 mei uitgezonden worden. Het is voor de gokkende fans dus nog even afwachten of hun voorspellingen al dan niet juist zijn.