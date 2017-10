Fans Downton Abbey veren op na geheimzinnige Facebookpost Tom Tates

10u44 3 Photo News TV Fans van de razendpopulaire Britse tv-serie Downton Abbey - een kostuumdrama dat zich in de periode 1912-1925 afspeelt in een groot Engels landhuis - zijn in rep en roer, omdat de makers op korte termijn met 'groot nieuws' zeggen te komen. Zeer waarschijnlijk gaat het om de premièredatum van de al in mei aangekondigde speelfilm.

Op de Facebookpagina van de serie verscheen gisteravond een ietwat cryptisch bericht met de mededeling 'er staat iets groots te gebeuren in Downton' met daarbij als toevoeging 'check snel voor meer'. Trouwe volgers van de beroemde reeks reageerden gelijk enthousiast. "We kunnen niet wachten", juicht iemand.

De meeste fans verzekeren dat het inderdaad om de film gaat. Daarover liet actrice Joanne Froggatt (Anna Smith in de serie) in juli doorschemeren dat het script 'prachtig' is. "Niemand zal worden teleurgesteld. Dit kan gewoon niet misgaan."