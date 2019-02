Fan van Spongebob? Makers denken aan spinoff TDS

14 februari 2019

19u38

Bron: ANP 0 TV De Amerikaanse kinderzender Nickelodeon sluit niet uit dat er in de toekomst aparte series komen van andere bekende Spongebob-personages. Dat zegt Nickelodeon-directeur Brian Robbins in gesprek met Variety.

Volgens Robbins liggen er opties op tafel om “een origineel verhaal over Spongebob en Patrick te vertellen.” Ook denkt hij misschien aan “een apart verhaal over Sandy Eekhoorn of Plankton.” Of de spin-offs ook daadwerkelijk worden gemaakt, valt nog te bezien.

Spongebob Squarepants is al sinds 1999 een wereldwijd fenomeen op televisie en later ook in de bioscoop. In Nederland wordt de serie over de gele spons sinds 2002 uitgezonden.