Fan van 'Gossip Girl'? Netflix komt met nieuwe gelijkwaardige serie Maxime Segers

04 augustus 2018

12u47

Bron: AD 0 TV Rijkeluiskindjes, tientallen affaires en geldzaken: Gossip Girl had alle ingrediënten om de serie tot een succes te maken. Toen het zes jaar geleden aan een einde kwam was dat dan ook een grote teleurstelling voor veel fans. Maar er is goed nieuws: Netflix komt nu op de proppen met een gelijkwaardige serie, genaamd Élite.

Het verhaal vertelt over drie arbeidskinderen die zich inschrijven bij de meest exclusieve school van Spanje. Dat zorgt voor een flinke confrontatie tussen de arme en rijke studenten en leidt uiteindelijk tot een tragedie.



Het eerste seizoen telt in ieder geval acht afleveringen. Veel meer laat Netflix vooralsnog niet los over over de serie. Zo is er nog geen trailer beschikbaar. Wel wordt het geduld van nieuwsgierige toekomstige kijkers nog even op de proef gesteld: de Spaanse serie is pas te zien in het najaar van 2018. Een exacte datum is nog niet bekend.

