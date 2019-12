Familiehereniging en onverwachte liefde in nieuw 'Thuis'-boek HL

00u00 0 TV In 'Thuis' heeft dokter Judith (Katrien De Ruysscher) haar koffers gepakt voor een trip naar de Italiaanse zon. In Bologna wil ze met haar zoon Stan (Lennart Lemmens, rechts) een bezoek brengen aan haar dochter Emma (Elise Roels, links), die daar studeert. Wat de drie er de komende weken zullen meemaken, zal niet in de dagelijkse fictiereeks te zien zijn, maar het avontuur staat wel uitgebreid beschreven in het nieuwste 'Thuis'-boek 'Uitgeklaard'.

In de roman, die morgen uitkomt, lezen we hoe de drie personages weer naar elkaar toe proberen te groeien. Al krijgt de lezer ook een onverwachte liefdeshistorie voorgeschoteld. De trip naar Italië was een ingreep van de scenaristen om de personages enkele weken uit beeld te halen. Dat was nodig voor de studies van Elise Roels en de theaterplannen van Katrien De Ruysscher.