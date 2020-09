Familie van vermiste Don Lewis klaagt Carole Baskin aan voor grapjes in tv-show JVE

23 september 2020

10u25

Bron: ANP 0 TV De dochters van Don Lewis, die sinds 1997 vermist is, klagen hun ex-stiefmoeder Carole Baskin (59) aan voor laster. De drie beschuldigen de ‘Tiger King’-ster ervan dat ze 'medeplichtig' is aan grappen over de verdwijning van Don tijdens ‘Dancing With The Stars’.

Dierenrechtenactiviste Carole Baskin waagt haar kans in de populaire dansshow ‘Dancing With The Stars’. Tijdens de aflevering maakten de juryleden grappen over een TikTok-video waarin mensen dansen op een nummer waarin de spot gedreven wordt met de vreemde verdwijningszaak van Don Lewis. In de clip wordt onder meer gerapt: “Carole Baskin heeft haar man vermoord, hem omgelegd. Je kunt me er niet van overtuigen dat dat niet gebeurd is. Ze heeft ‘m aan de tijgers gevoerd, die hadden een lekkere snack.”

Don Lewis was de echtgenoot van dierenrechtenactiviste Carole Baskin. In 1997 verdween hij plots en sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. In 2002 werd hij officieel doodverklaard. In de docureeks ‘Tiger King’ beschuldigt Baskins aartsvijand Joe Exotic haar ervan iets met zijn verdwijning te maken te hebben. Hij suggereert daarbij zelfs dat Carole haar echtgenoot heeft vermoord en zijn lichaam aan de tijgers in haar natuurpark heeft gevoerd. De dierenrechtenactiviste ontkent die beschuldigingen en wijt zijn verdwijning aan de dementie waarmee hij kampte. Het grootste deel van zijn nalatenschap, zo’n 5,1 miljoen euro, kwam wel in handen van Carole.

De dochters en assistente van Don zijn nu boos dat Carole niet heeft ingegrepen toen de grappen werden gemaakt in de tv-show. Volgens hen ging ze ook te ver toen ze in een interview bij ‘Good Morning America’ het woord ‘kill’ gebruikte toen ze grapte over haar volgende optreden bij 'Dancing With The Stars’. De drie dochters van Don startten eerder al een rechtszaak op tegen Carole, zodat ze informatie over de verdwijning zou delen.

