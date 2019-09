Familie sluit week af met verrassende bekentenis MVO

20 september 2019

20u40 0 TV “Wanneer gaan Rudi en Niko nu bekennen?” Die vraag gaat al enkele weken om in de hoofden van de Familie-kijkers. Rudi kwam al over de brug, maar eindelijk doet ook Niko zijn mond open.

Rudi (Werner De Smedt) en Niko (Jo Hens) stalen in een dronken bui een verkeersbord aan het begin van een eenrichtingsstraat. Een grap waarvan baby Kasper, het zoontje van Cédric (Yanni Bourguignon), het slachtoffer werd. Hij kwam om in een ernstig auto-ongeval. Rudi wist zich geen blijf meer met zijn schuldgevoel en stapte eerder deze week al naar de politie om zichzelf aan te geven. Niko bleef ondertussen in alle talen zwijgen. Vanavond wordt het dan toch te heet onder zijn voeten en kan hij niet anders dan Mieke (Caroline Maes) de waarheid op te biechten... Welke schokken deze bekentenis teweegbrengt in de Familie, krijgt de kijker volgende week te zien.

