Familie Martens in ‘The Sky is the Limit’: “Ik ging op zoek naar een bed, vier uur later was ik eigenaar van de zaak” SDE

19 februari 2020

19u00 0

In ‘The Sky is the Limit' maken we vanavond kennis met de familie achter de exclusieve beddenzaak Beets-Patteet in Aarschot: vader Jopi (62), zonen Jori (25) en Maxim (22) Martens en mama Katty Van Pachterbeke (55). Jopi ging 30 jaar geleden op zoek naar een nieuw bed en ging naar Beets-Patteet. “De zaak bleek gesloten, maar ik wandelde eens rond het gebouw en klopte op de deur”, herinnert hij zich. “Gelukkig deed er iemand open. Vier uur later was ik de nieuwe eigenaar van de zaak. We hebben ons er verder in gespecialiseerd. Je kan de zaak nu niet vergelijken met vroeger.”

De programmamakers contacteerden eerst zoon Jori, die mee in de zaak zit, om deel te nemen aan ‘The Sky is the Limit’. “Oorspronkelijk was het de bedoeling om de jonge generatie in beeld te brengen, maar het klikte zo goed met mijn ouders dat we allemaal meedoen”, zegt hij. Al was hun deelname wel een sprong in het duister voor de familie. “Bij de vrienden horen we positieve reacties maar er zijn natuurlijk ook giftige opmerkingen”, zegt Jopi. “Onlangs zat mijn zoon op een terras met de hond en hoorde hij zakenrelaties van me zeggen: ‘Die pipo doet mee aan ‘The Sky is the Limit’.’ Ik heb hem stiekem een foto laten nemen en voortaan weet ik hoe ze over me denken...”

‘The Sky is the Limit’, 20.35 uur op VIER.