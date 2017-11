Familie dient klacht in tegen 'Helden van Hier': “We kregen plots de dood van onze zoon op tv te zien” TDS

Luc Janssen (55) uit ­Knokke-Heist dient een klacht in tegen het productiehuis achter het VTM-programma 'Helden van Hier: In de Lucht'. Buiten hun weten om zag het gezin op tv hoe agenten en verplegers het hadden over hun zoon. Die kwam in pril om het leven bij een dodelijke ongeval. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Het fragment kwam hard aan bij de moeder van Timothy. Die zat nietsvermoedend naar de uitzending te kijken, maar had meteen door dat het om haar zoon ging. De vader zag de beelden pas later, omdat zijn vrouw en dochter de opnamen van de aflevering hadden gewist. “We namen elke aflevering op, maar de negende bleek verwijderd”, aldus Luc aan de krant. “Toen mijn vrouw en dochter zich vreemd gedroegen, rook ik onraad en zocht ik de beelden op. Ik zat bevroren op mijn stoel.”

"Excuses, maar geen uitleg"

Het gezin besloot meteen contact op te nemen met zender VTM en Geronimo, het productiehuis achter 'Helden Van Hier'. Volgens Luc "volgden er excuses, maar een duidelijke uitleg kwam er niet.” Het gezin schakelde daarom een advocaat in. “We gaan een deontologische klacht neerleggen tegen VTM en het productiehuis bij de burgerlijke rechtbank”, zegt meester Thomas Vandemeulebroucke. “Ze hadden die mensen op voorhand moeten verwittigen.”

Luc zou de uitzending van het fragment evenwel niet verboden hebben. “Maar ik zou vragen het niet op die manier te brengen", stelt hij. "We wilden de details niet kennen, maar kregen ze toch te horen. Voor ons gezin is dit een zoveelste mokerslag. Na vijf maanden waren we eindelijk wat begonnen met de verwerking. Maar dit slaat ons weer een heel eind terug.”

Sara Vercauteren, woordvoerster van VTM betreurt in Het Nieuwsblad dat de familie op deze manier details over het overlijden van hun zoon vernemen. “Ik wil benadrukken dat het productiehuis met de grootste zorg tewerk gaat en strenge procedures hanteert", aldus Vercauteren. "We willen uitdrukkelijk onze excuses overmaken.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be