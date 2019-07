Fabrizio over zijn deelname aan ‘Temptation VIPS’: “Ik zou nooit meer meedoen als koppel” MVO

03 juli 2019

11u56 0 TV ‘Temptation’-Fabrizio praat met plastisch chirurg Diana Gabriels openhartig over zijn deelname aan de nieuwe ‘Temptation VIPS’, het programma dat hoogstwaarschijnlijk een einde bracht aan zijn verloving met Pommeline.

Het verhaal van de breuk lekte naar de buitenwereld omdat Fabrizio samen met een andere vrouw gespot werd op het strand. “Ik heb een hekel aan mensen die ongevraagd foto’s van je nemen, en daar dan zonder context een verhaal aan koppelen terwijl ik er niks aan kan doen”, legt hij uit. “Als fans me vriendelijk om een foto komen vragen heb ik daar echter geen problemen mee, dat vind ik zelfs leuk en dan doe ik dat ook."

Zaak zonder Pommeline

Hij vertelt ook over zijn leven na het programma. Op professioneel vlak verandert er heel wat, want hij en Pommeline zullen niet meer samenwerken in dezelfde tattooshop. “Ik ben van plan om in de eerste plaats de zaak in Gent te laten overnemen door Pommeline. Die heb ik er extra bijgenomen, maar ze gaat nu naar haar. Daarna kunnen we los van elkaar werken.”

Niet meer meedoen

Ondanks het drama waren er volgens hem ook veel plezante momenten op ‘Temptation Island’. “Na 9 uur ‘s avonds was niemand nog nuchter”, meent hij. “Het was dan heel leuk en gezellig, maar om het nog een keer te doen... Als koppel, nee, dat denk ik niet. We hebben er nochtans goed over nagedacht voor we erin stapten. Vorig jaar zijn we ook al gevraagd, en toen heb ik vlakaf ‘nee’ gezegd, omdat we nog maar drie weken samen waren. Waarom zouden we dat op het spel zetten? Nu waren we al iets langer samen, we wisten allebei wat we wilden.”

Wat met Lie?

Het onheil sloeg bij aankomst op het eiland al meteen toe, toen Pommeline de aantrekkelijke Lie tussen de verleidsters zag staan. Ze begon meteen te huilen, want Fabrizio had een korte relatie met haar. “Zij is het enige meisje waar ik bang voor ben”, klonk het. Ook Fabrizio moest toen even slikken: “Toen ik Lie zag dacht ik: fuck my life. We zijn op een heel vreemde manier uit elkaar gegaan. Ik hecht heel veel waarde aan eer en zij had die gekrenkt, dus ik had haar geblokkeerd op al mijn sociale media. En dan zie ik haar opeens terug op een eiland waar ik niet af kan. Ik ben wel meteen op haar afgestapt omdat we een paar dingen moesten uitpraten. We moesten uiteindelijk nog veertien dagen met elkaar verder.”