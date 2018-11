Fabrizio onthult wie volgens hem de finale danst in ‘Dancing With The Stars’ IDR

16 november 2018

20u13

Bron: Eigen berichtgeving 2 TV Vorige week moest Fabrizio met opgeheven hoofd de wedstrijd verlaten, maar nu kwam de voormalige ‘Temptation Island’-verleider supporteren voor de andere kandidaten.

Ook al was Fabrizio niet de beste danser van de wedstrijd, knaagt zijn vertrek nog. “Na mijn uitschakeling ben er een paar dagen niet goed van geweest. Plots val je in een zwart gaat. Maar ik betrap mezelf er wel op dat ik af en toe spontaan begin te dansen als er een leuk liedje wordt gespeeld op de radio.”

Fabrizio heeft ondertussen ook al kunnen nadenken wie volgens hem de finale gaat halen. “Ian is mijn topfavoriet”, klinkt het. “Die jongen werkt gewoon keihard. En volgens mij gaat hij het in de finale opnemen tegen Kat Kerkhofs. Zij is een natuurtalent.”

Nederlandse manager

Al bestaat de kans dat Fabrizio in de toekomst nog opduikt in een dansprogramma . De Limburger heeft sinds kort een manager in Nederland. “Die bekijkt wat ik in de toekomst nog kan doen op de Vlaamse en Nederlandse tv. We zijn volop gesprekken aan het voeren, maar er is nog niets concreets. ‘Expeditie Robinson’ lijkt me de max, maar ook deelnemen aan ‘Temptation Island’ als koppel met Pommeline sluit ik niet uit.”