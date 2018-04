Fabrizio en Pommeline zetten opmerkelijke tatoeage bij 'Timtation' Redactie

13 april 2018

18u52

Bron: Instagram 173

Tim 'Timtation' Wauters heeft een nieuwe tatoeage. En wat voor een. Op Instagram pronkt hij met het nieuwe kleinood op zijn onderarm: 'Timtation Island', geflankeerd door een diamant en een koppel kersen. Niemand minder dan Fabrizio en Pommeline zorgden voor de tatoeage bij 'Timtation'. Of de tatoeage echt is, is voorlopig niet bevestigd.

Temptation tattoo by fabrizio en pommeline!! Thx for the amazing tattoo!! Love it!! ūü§ôūü§ô #temptation #timtation #tattoo Een foto die is geplaatst door null (@timtation_tempa2018) op 13 apr 2018 om 18:28 CEST

Toen Tim plaatsnam in het tattoo-salon van Fabrizio, gaf die hem nog eerst "zijn verdiende loon", zo is te zien op de Instagrampagina van Fabrizio.