Fabrizio blijft gebroken achter: “Ik voel mij zó vernederd, ik ben sprakeloos” TDS

01 augustus 2019

18u30

Bron: RTL 14 TV ‘Temptation Island VIPS’ - bij ons enkel te zien via het betaalplatform Videoland - is intussen aan de zesde aflevering toe. Tijd dus voor een nieuw kampvuur, en dat zorgt voor zenuwen bij de koppels. Na het zien van de beelden zakt de sfeer onder nul, en vooral Fabrizio (26) blijft gebroken achter. “Ik voel mij zó vernederd”, klinkt het na de fragmenten die hij van Pommeline te zien kreeg.

Hij was er op voorhand al helemaal niet gerust in. “Ik heb een heel dubbel gevoel. Ik zeg eerlijk, ik heb op dit moment een heel klein hartje. Ik hoop gewoon dat er niets verkeerd is gelopen”, aldus Fabrizio bij de start van het kampvuur. Met de beelden die hij te zien kreeg kwam zijn nachtmerrie toch uit: in de fragmenten zag hij hoe Pommeline zonder schroom met verleider Joris besprak wat ze met haar tatoeage van Fabrizio’s hoofd op haar been zou aanvangen, moest ze in een relatie met de verleider naar huis gaan. “Ik heb Fabrizio zijn fucking kop op mijn been staan. Wat moet ik ermee doen? Hier (iets hoger op haar been, red.) staat z’n naam ook al. Straks moet ik gewoon mijn halve been amputeren. Of dan laser ik gewoon het gezicht weg.” Ook de verleider zelf strooide zout in de wonde. “Ja, als wij samen zijn, dan gaat die tattoo er zeker af.”

Vernederend

Fabrizio vond de beelden naar eigen zeggen “gênant om te zien”. “Ik voel me vernederd om eerlijk te zijn. Ik denk dat dat één van de afspraken was, sowieso. Om mij niet belachelijk te maken en mij in ere te laten. Ik denk dat het niet zo goed gelukt is. Geen flauw idee waarom ze zo iets zou bespreken met hem. Ik ben sprakeloos”

Moeilijk te verteren

De hele aflevering lang kon Fabrizio de beelden die hij voorgeschoteld kreeg maar niet verteren. “Ik herkende Pommeline niet. Het was een totaal ander iemand. Totaal anders, ik herkende haar echt niet”, klonk het verweesd. “Dat is al het tweede kampvuur dat ik dat zeg. Ik ben ondertussen aan het denken hoe ik dat bed uit m’n huis ga krijgen en de bank moet gaan verkopen. Want die zijn voor de helft van haar.”

“Ik zou het niet zo erg gevonden hebben als ze in een impulsieve actie gekust zou hebben met iemand. Dat zou ik nog kunnen vergeven”, ging hij verder. “Maar maak mij niet belachelijk, joh. Mijn hele leven staat in het teken van haar. Ik ben verloofd, ik ben bijna mijn huwelijk aan het plannen. En dan ga je voor één of andere gast die je letterlijk drie dagen kent mij belachelijk maken voor heel België en Nederland. Terwijl ik je hier als een godin aan het ophemelen ben.”

Geen woord meer

Fabrizio kon amper geloven wat hij te zien kreeg. Zeker omdat de Limburger zelf zijn uiterste best doet om niet over de schreef te gaan. “Ja, ik heb gedanst en ja, ik ben zat geweest. Maar ik heb niemand met een vinger aangeraakt.” Hij neemt daarop een hard besluit: “Ik heb geen woord meer te zeggen over Pommeline. Ik spreek haar wel op het laatste kampvuur en meer hoeft er niet gezegd te worden. Ik moet wel even mijn boekhouder bellen als ik thuis ben.”

Voor Fabrizio lijkt het na het tweede kamvuur dus al een uitgemaakte zaak. “De kans dat ik alleen naar huis ga is opeens zo veel groter geworden”, zucht hij. “Hoe haal je het ook in je hoofd? Sorry, maar die gast lijkt niet eens op mij. In de verste verte niet. Maar onze hele relatie is nooit makkelijk geweest, dus dit kan er ook nog wel bij.”