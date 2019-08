Fabrizio bikkelhard voor ‘zijn’ Pommeline in ‘Temptation Island VIPS’ TDS

08 augustus 2019

14u15

Bron: RTL 7 TV De koppels op ‘Temptation Island VIPS’ - vanaf september bij ons te zien op VIJF - doen er nog steeds alles aan om de ultieme relatietest te doorstaan. Vorige week kregen de kijkers al te zien hoe Fabrizio gebroken achterbleef , nadat hij bij het kampvuur ‘vernederende’ beelden te zien kreeg van ‘zijn’ Pommeline. Er lijkt ook nog lang geen beterschap op komst, want in de aflevering van deze week slaat de sfeer nog meer om. Met alle gevolgen van dien.

Het was vorige week een heftige aflevering: tijdens het kampvuur zag Fabrizio hoe Pommeline zonder schroom met verleider Joris besprak wat ze met haar tatoeage van Fabrizio’s hoofd op haar been zou aanvangen, moest ze in een relatie met de verleider naar huis gaan. Woorden die uiteraard niet in goede aarde vielen, want Fabrizio bleef verweesd achter na het kamvuur. “Gênant om te zien”, zei hij toen. “Ik voel me vernederd om eerlijk te zijn. Ik denk dat dat één van de afspraken was, sowieso. Om mij niet belachelijk te maken en mij in ere te laten. Ik denk dat het niet zo goed gelukt is. Geen flauw idee waarom ze zoiets zou bespreken met hem. Ik ben sprakeloos.”

Ook deze aflevering zit Fabrizio zit nog steeds in zak en as. Hij kan de beelden die hij te zien kreeg bij het kampvuur maar niet vergeten, en dat doet hem enkele harde uitspraken ontvallen. “Ik wil haar vragen hoe ze zo stom kon zijn om zoiets uit te kramen”, zegt hij. “Ik heb gezien dat ze het leuk heeft, dat ze duidelijk aan de alcohol zit. Maar ik moet proberen positief te blijven. Ik was de laatste die dit verwacht had. Ik kon totaal niet vermoeden dat ik slechte beelden zou zien. En zeker niet dat één van mijn afspraken verbroken zou worden.”

“Wat me het meeste stoort, is dat ze niet zegt: ‘Dat is mijn verloofde, die daarop staat’. Toon een beetje respect, hou je grote apenmond dicht en doe normaal”, gaat hij verder. “Ik bewaar mijn afstand constant. Ik zit niet tegen anderen aan, en dat hoeft ook allemaal niet.”

Nieuw kampvuur

Er werd deze week ook een nieuw kampvuur aangestoken: dit keer kregen de dames beelden te zien van hun wederhelften. “Het gaat niet zo goed, ik heb heel wat stress in mijn maag”, aldus Pommeline. “Ik mis hem ook gewoon zo en dat vind ik echt niet leuk. Ik heb het echt wel zwaar, ik heb het onderschat. Ik dacht: dit doe ik wel even, maar het valt me allemaal zo zwaar. Ik had echt gedacht dat ik het zou aankunnen, maar ik kan het gewoon niet. Ik heb een heel slecht voorgevoel bij het kamvuur dat gaat komen. Wat ik het ergste zou vinden om te zien, is gewoon dat hij me heel hard kwetst met woorden of dat hij echt de misstap begaat.”

Pommeline kreeg Fabrizio’s reactie te zien op het kampvuur van vorige week. Het gevolg liet niet lang op zich wachten: zijn harde woorden deden haar compleet door het lint gaan. “What the fuck heb ik fout gedaan dan? Dat kan toch niet”, barst ze in tranen uit. “Dat kan toch helemaal niet. Wat betekent dit dan? Ik kan echt niet meer, man. Ik wil zo graag naar huis. What the fuck is zijn probleem man? Dit breekt mij echt! Hij heeft weleens gezegd dat ik de vrouw van zijn leven ben. Maar wat ben ik dan nu? What the fuck heb ik mis gedaan? Wat betekent dit nog voor hem? Echt fucking niks!”