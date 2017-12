F.C. De Kampioenen definitief voorbij? Hans Luyten en Michaël Vanderleyden

F.C De Kampioenen houdt er nu echt mee op... Of toch niet? TV 'F.C. De Kampioenen 3: Forever' lijkt het definitieve afscheid van de ­bekendste amateurploeg van Vlaanderen te worden. Twee hoofd­acteurs — Carry Goossens én Marijn Devalck — haken sowieso af en het slot van de derde bioscoopfilm is zó verrassend, dat een vervolg overbodig wordt.

Of toch niet?

"Ik mag niks verklappen, maar de slotscène van de film zal iedereen verbazen en is een oud idee van mij", zegt Marijn Devalck. "Dit had ik destijds voorgesteld als afsluiter van de tv-serie. Nu is het in de bioscoop een afscheid in schoonheid. Ook goed. Het is gedaan."

INDEPENDENT FILMS Merijn Devalck als Balthazar Boma.

Al hangt die keuze om met ‘De Kampioenen’ te stoppen niet alleen van Marijn af. "Dat weet ik. Als er toch ooit een vierde film komt, zal het in elk geval zonder mij zijn. Ik stop er mee. Carry had het voor de opnames al tegen de makers gezegd, ik heb dat erna gedaan. Ik wil nog graag acteren, maar een typetje als Boma? Nee, dat is voorbij."

Orgelpunt

Regisseur Jan Verheyen vindt de film ook een mooi orgelpunt. "Het scenario is zo geschreven dat de laatste scène gezien kan worden als het definitieve einde. Dat was het opzet. We wilden dit verhaal afronden. Op de set hebben we ook meermaals tegen de acteurs gezegd dat het hierna gedaan was. Sommigen zijn nu al 27 jaar Kampioen. Er moet toch ooit een moment komen dat je daar afscheid van neemt? Het is niet aan mij om dat moment te bepalen, maar deze film is daar het uitge­lezen moment voor."