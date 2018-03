F-16-piloten spreken voor het eerst: “Bij mijn eerste bom dacht ik vooral aan het beschermen van de andere jongens op de grond” SD

19 maart 2018

13u53

Bron: VTM 0 TV Een jaar lang is het werk en leven van Belgische F-16 piloten gevolgd, bij operaties boven oorlogsgebied, op oefening in het buitenland en bij het dagelijkse werk op de vliegbasis van Kleine Brogel. Voor het eerst zijn deze elitepiloten bereid om te getuigen over hun werk, hun wereld en hun leven. In 'F-16', een reportagereeks van VTM NIEUWS, opent de Belgische Luchtmacht voor de eerste keer de deuren van de anders gesloten wereld van de F-16, het supersonische gevechtsvliegtuig.

Negen piloten komen in 'F-16' aan het woord. De meeste volledig herkenbaar. Toch wordt voor hun eigen veiligheid hun echte naam niet gebruikt. Gelukkig is het een traditie in hun wereld elkaar met de nickname te noemen. Zo zal Vlaanderen kennis maken met flamboyante bijnamen zoals Sprinkler, Chipo, Shell of Gizmo. Maar niet alleen de piloten passeren de revue. Al snel zal duidelijk worden dat er vele jobs nodig zijn om één F-16 in de lucht te krijgen en te houden.

Eén piloot is niet herkenbaar in beeld. Hij wordt gevolgd bij zijn operaties boven Irak en Syrië, waar de Belgische F-16’s in opdracht van de internationale coalitie terreurgroep IS een halt toeroepen. Om evidente reden wil Defensie niet dat hij herkenbaar in beeld gebracht wordt. Niemand die op de basis in Jordanië werkt, mag trouwens herkend worden. Veiligheid, ook op het thuisfront, is prioritair. Voor het eerst mochten aan boord van de operationele vliegtuigen ook kleine actiecamera’s worden gemonteerd die de operaties boven vijandelijk gebied filmden.

Waarom parkeert iedereen in Kleine Brogel achteruit? Moet je een topatleet zijn voor deze job? Wat doet het met een piloot om een bom te droppen? Een kleine greep uit de vragen die beantwoord zullen worden door de piloten zelf. Dit keer zonder maskers, zonder restricties. 'F-16': een verhaal over passie, doorzettingsvermogen en het maken van morele keuzes.

Barry, 24

“Mijn moeder staat er meer bij stil dan ikzelf. Die vraagt wel welke vlucht ik heb gedaan, en of het gevaarlijk was.”

Barry is 24 en meteen de jongste piloot uit de reeks. Momenteel is hij actief in 349, één van de twee squadrons in Kleine Brogel. Als kind droomde Barry ervan om piloot te worden. Na een intensieve opleiding zat hij op zijn 21ste aan de stuurknuppel van een F-16. Momenteel is Barry bezig met zijn Element Lead Course, waarin hij leert de leiding te nemen tijdens een missie met twee vliegtuigen. Samen met collega’s vliegt hij boven de Baltische Staten om de Russen in de gaten te houden. Tussendoor bewaakt hij ook het Belgische Luchtruim.

Baseco, 50

“Onze toestellen moeten 100% in orde zijn. We kunnen helaas niet aan de kant gaan staan en Touring Wegenhulp bellen.”

Baseco is als basiscommandant van Kleine Brogel verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de verschillende groepen. Hij fungeerde jarenlang als testpiloot in Amerika, waar hij het uiterste haalde uit verschillende toestellen, van een Jumbo tot een zweefvliegtuig. Na missies in Afghanistan, Kosovo, Libië en andere operatietonelen, gebruikt hij nu zijn ervaring om als een goede huisvader te zorgen voor zijn basis. Van het uitwuiven van personeel dat naar het Midden-Oosten vertrekt, tot sparringpartner zijn tijdens een trainingsvlucht voor de jonge garde. Het behoort allemaal tot zijn takenpakket.

Chipo, 27

“Het fysieke aspect van F-16 vliegen spreekt me aan. Daarom ben ik gevechtspiloot geworden.”

Als kind wilde Chipo niet zomaar piloot worden, maar gevechtspiloot. Daarom leerde hij op zijn vijftiende al zweefvliegen bij de luchtcadetten. Na een universitaire studie aan de Koninklijke Militaire School, begon hij te vliegen in een Marchetti - een propellervliegtuig - in Beauvechain. Het vervolg van zijn opleiding speelde zich af in het Franse Cazaux, waar hij zijn eerste vluchten deed in een Alpha Jet. In 'F-16' volgen we hem vanaf zijn eerste solovlucht met een F-16 en door zijn ogen zien we welke cursussen en vaardigheden een F-16 piloot moet aankunnen.

Gadis, 27

“Bij mijn eerste bom dacht ik vooral aan het beschermen van de andere jongens op de grond.”

Piloot Gadis wordt gevolgd tijdens zijn eerste missie boven oorlogsgebied: de strijd tegen IS boven Irak en Syrië. In de eerste aflevering van 'F-16' moet hij voor de eerste keer in zijn loopbaan een bom droppen boven de vijand. Een moment dat elke andere F-16-piloot zich nog herinnert.

Gizmo, 41

“Ik heb de laatste drie jaar de verjaardag van mijn dochter gemist en dat ga ik de komende drie jaar goedmaken.”

Gizmo was de laatste drie jaar vooral demo-piloot voor Defensie. Geflankeerd door twee coaches, leefde hij van weekend tot weekend en van airshow tot airshow. Met zijn ‘Blizzard’ toont hij fans tot wat een F-16 allemaal in staat is. Een leven ver van huis, en dat hij dan nog combineert met een andere job binnen Kleine Brogel: die van WASO, oftewel Wing Aviation Security Officer.

Scalle, 50

"Mijn toestel en ik hebben toch wel een kleine liefdesrelatie. In 24 jaar ben ik nog nooit in de steek gelaten.”

Al 2000 uur bracht deze levende F-16 legende door in zijn cockpit. Zo vloog hij boven oorlogsgebieden zoals Afghanistan, Kosovo en Libië. Nu is Scalle OSN, de verantwoordelijke voor alle vliegoperaties op de basis. Maar na vele jaren op de F-16, verhuist hij naar Beauvechain, om daar jongeren in het begin van hun F-16 carrière op te leiden. Het afscheid van zijn F-16 in de reeks wordt een zware emotionele dobber.

Shell, 44

“Bij mijn afscheidsvlucht kon ik bij mijn eerste poging niet landen. Ik was te hard aan het wenen.”

Shell is 44 en heeft een palmares om u tegen te zeggen. Maar na 20 jaar begint de F-16 zijn tol te eisen. Zijn lichaam kreunt van het jarenlange ondergaan van de zware G-krachten. Shell was een sfeermaker in het squadron. Ook voor hem valt het afscheid van de F-16 zwaar. Hij zal niet alleen zijn “bak” missen, maar vooral de vriendschap en collegialiteit van het squadron.

Sprinkler, 27

“Als we vliegen, zijn we bezig met onze opdracht, en mogen we niet meer teveel bezig zijn met de gevaren ervan.”

Sprinkler is momenteel bezig met zijn Element Lead Course. Hij leert dus de leiding te nemen over twee vliegtuigen. Het is één van de meest intensieve opleidingen om de perfecte F-16-piloot te worden. In 2017 vloog hij voor de eerste keer in formatie tijdens het 21 juli defilé boven Brussel: tegen 400 km per uur, nauwelijks 4 meter van zijn collega’s. Voor Sprinkler is zijn lichaam heilig: getuige zijn passie voor triatlons.

Tobi, 32

“Het éne moment ben je baas van een vliegtuig van een paar miljoen dollar. Het andere moment sta je met je botinnekes in de woestijn."

Tobi is bezig met zijn Flight Lead Course. Hij leert de leiding nemen over meer dan twee vliegtuigen. Gevechtspiloot worden leek op jonge leeftijd omwille van zijn ogen eerder een “ver van zijn bed”-show, maar door hard werken en doorzettingsvermogen, is hij een gevestigde waarde onder de piloten. Los van zijn drukke werk en trainingen, heeft hij nog in zijn F-16 ruimte over om de Padre, de aalmoezenier van de pilotengemeenschap, wat dichter bij God te brengen met een luchtdoop.

Padre, 49

“De meeste van die mannen ken ik al van hun studentenjaren. Het is normaal dat je er dan een band mee krijgt.”

Padre is géén piloot, maar wel aalmoezenier, een steun en toeverlaat van veel F-16-piloten. De meesten kennen hem al vanuit hun studentenjaren aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Padre gaat ook mee op de gevaarlijke missie in Jordanië, om er een luisterend oor te bieden. Padre is al zijn hele leven zot van vliegen, en zijn dankbaarheid is dan ook zeer groot wanneer hij een luchtdoop krijgt in een F-16. Want zo is hij “dichter bij God”.

