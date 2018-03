F-16-piloot neemt afscheid: "De eerste keer heb ik niet kunnen landen omdat ik te hard aan het wenen was" SD

20 maart 2018

16u12

Bron: VTM 1

Er is veel te doen rond F-16’s in het nieuws, en net vandaag start bij VTM het gloednieuwe 'F-16', een reportagereeks van VTM NIEUWS waarin Belgische F-16-piloten van dichtbij gevolgd worden. De reeks toont ook de mens achter de piloot. Zo zien we bijvoorbeeld hoe 'ancien' Shell na twintig jaar afscheid moet nemen van het vliegen met een F-16. Shell doet zijn laatste vlucht boven Kleine-Brogel en wordt zelfs emotioneel. Bij de landing wordt hij overmand door tranen.

'F-16', vanavond om 21u40 bij VTM